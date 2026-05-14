НБУ встановив курс валют на п’ятницю: долар та євро подешевшали

Національний банк визначив курс валют на п’ятницю, 15 травня. Долар подешевшав на 1 копійку, а євро подешевшало на 6 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

На п’ятницю НБУ встановив такий курс долара: 43,96 грн. Це на й копійку менше, ніж і у четвер (43,97 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на п’ятницю був встановлений на позначці — 51,44 грн, що на 6 копійок менше, ніж у четвер (51,50 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

