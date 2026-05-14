Національний банк визначив курс валют на п’ятницю, 15 травня. Долар подешевшав на 1 копійку, а євро подешевшало на 6 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
14 травня 2026, 16:37
НБУ встановив курс валют на п’ятницю: долар та євро подешевшали
Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив такий курс долара: 43,96 грн. Це на й копійку менше, ніж і у четвер (43,97 грн).
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю був встановлений на позначці — 51,44 грн, що на 6 копійок менше, ніж у четвер (51,50 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
