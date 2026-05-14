Перспективи срібла до кінця 2026 року: як заробити до 11% річних у валюті

За останні три роки срібло на світовому ринку подорожчало приблизно на 165% — з рівня близько $34 за унцію до $89 за унцію. А 2026 може стати вже шостим поспіль, в якому фіксується дефіцит цього металу. Про подальші цінові перспективи цього металу та стратегії інвестування в нього на 2026 рік розповім докладніше.

Ігри спекулянтів та політика Трампа: чому срібло дорожчає останні кілька років

Варто сказати, що подорожчання срібла пришвидшилося після другого обрання Дональда Трампа президентом США. Якщо на початок січня 2024 року вартість унції срібла перебувала в районі $23−24, то на дату інавгурації Трампа (20 січня 2025 року) на торгах Лондонської біржі дорогоцінних металів вона зросла до $30,255, а до кінця грудня 2025 року — до $71 2024−2025 роки.

У січні 2026 року срібло досягло піку вище $110 за унцію, а потім швидко просіло приблизно до $80 за унцію і з періодичними коливаннями в межах коридору $70−85 зараз.

Вартість срібла

До другого терміну президентства Трампа зростання попиту на фізичний метал забезпечували електронна промисловість та «зелена» енергетика. Крім того, ціну підігрівала спекулятивна гра «на підвищення» на тлі зростання побоювань інвесторів через війну рф проти України, неясності з результатами президентських виборів у США та наростання інфляційних процесів у США, Китаї та Індії, які належать до найбільших ринків споживання цього металу.

Громадяни та інвестори, які вже фінансово не тягнули купівлю золота, що дорожчає, часто переходили в більш дешевий дорогоцінний метал — срібло.

Прихід до влади Дональда Трампа з його непередбачуваною зовнішньою та внутрішньою політикою та загальна невизначеність спровокували вихід багатьох центробанків з американського долара до захисних активів. Це швидко підняло ціну золота до рівнів понад $5000 за унцію і викликало спекулятивний приплив коштів у срібло як недооцінений актив.

Надалі саме таке швидке просідання цін на срібло з пікових рівнів $100−110 до рівнів $70−80 за унцію підтвердило, що спекулянти зафіксували прибуток на етапі максимальних цін і швидко вийшли з гри.

Чому срібло «відв'язалося» від золота

Зараз на тлі війни, що затягується, на Близькому Сході, продовження війни рф проти України, посилення ролі військово-промислового комплексу по всьому світу, бурхливого розвитку ШІ з його потребою у величезних дата-центрах та електроенергії, а також посилення потреби в розвитку «зеленої» енергетики і зростання попиту на батареї для електрокарів.

Причому тут уже немає чіткої прив'язки до динаміки цін на золото та рішень ФРС США щодо відсоткових ставок, які раніше відігравали істотну роль. Зараз емоційний чинник у поєднанні з наростанням невизначеності на всіх ринках, підкріплений промисловим попитом на срібло, стає визначальним у поведінці інвесторів та ціноутворенні на цей дорогоцінний метал.

Для розуміння ролі вартості срібла в тій же «зеленій» енергетиці візьмемо сонячні панелі стандартної потужності 400 Вт. За ціни срібла на початку 2025 року $28 за унцію із загальної вартості елементу $12−14 на метал припадало відповідне значення.

За пікової ціни срібла $110 за унцію вартість елементу зростала до $17−19, тобто на $5−7 на одній панелі. Нині за ціною срібла близько $84 за унцію його частка у вартості елемента становить приблизно $14,5−15,5, тобто, порівняно з початком 2025 року, це зростання на $2,5−3,5.

При цьому варто зважити на загальний тренд: промисловий попит на срібло зріс на 32% у 2020−2024 роках. Активно розширювався спектр застосування срібла та у 2025 році. Одна сонячна панель містить близько 20 г срібла, а на один електромобіль потрібно приблизно 25−50 грамів.

У 2025 році світовий ринок електромобілів (BEV і PHEV) поставив новий рекорд, показавши зростання продажів приблизно на 20−26% порівняно з 2024 роком, а загальний обсяг становив близько 20,7 млн. проданих одиниць. Частка електромобілів на світовому автомобільному ринку зросла до 25% у першій половині року. Отже, попит на срібло підтримують як інвестори, а й великі виробничі галузі.

З одного боку, активне зростання вартості срібла може стати стримуючим фактором для подальшого розвитку «зеленої» енергетики, а також змусити виробників сонячних батарей та електромобілів шукати дешевшу альтернативу цьому металу. Це обмежуватиме зростання цін на срібло.

З іншого боку, за рахунок зростання світового попиту на електроенергію та її подорожчання, а також збільшення потреб автомобільної галузі, попит на срібло з боку профільних компаній продовжить зростати до кінця 2026 року.

Крім того, варто враховувати фізичні запаси цього металу та специфіку його видобутку. Близько 70% срібла видобувається як побічний продукт при видобутку міді, цинку та свинцю. Це означає, що пропозиція не може швидко реагувати на цінові сигнали ринку та підвищений попит. Гірничодобувні компанії не можуть збільшити виробництво срібла за своїм бажанням. Таким чином, пропозиція обмежена природними факторами.

Тому ринок або шукатиме технологічний прорив у видобутку цього металу, що може стримати зростання цін, або виробникам доведеться враховувати фізичні обмеження постачання. І тут конкуренція між покупцями посилюватиметься, підтримуючи ціни на рівні.

Всесвітня асоціація срібла прогнозує збереження шостий рік поспіль дефіциту постачання на світовому ринку в 2026 році — до 46,3 млн унцій. При цьому, незважаючи на зростання попиту на срібні зливки та монети на 18%, загальний обсяг споживання, як очікується, знизиться на 2% через зменшення попиту з боку промисловості, фотографії та ювелірного сектора.

Тобто, вже зараз деякі компанії не готові купувати срібло за поточними цінами. Це потенційно може стримувати подальше зростання, як і фактор затяжної війни на Близькому Сході, дорогих енергоносіїв та збереження високих ставок ФРС США.

Але ця логіка значною мірою нівелюється геополітикою. Протистояння США та Китаю не закінчиться навіть після зустрічей лідерів. На цьому фоні зростання потреб ВПК, розвиток дата-центрів та збільшення попиту на енергоносії підтримуватимуть попит на срібло та підштовхуватимуть його ціну до $90−115 за унцію до кінця 2026 року, з коливаннями в межах ±$10−20.

Інвестиційна стратегія зі срібла до кінця року

Тому моя рекомендація для інвесторів зі срібла до кінця 2026 року наступна:

тримати срібло в портфелі своїх інвестицій у межах до 40% від коштів, виділених на інвестиції в дорогоцінні метали. Причому, у 2026 році я б рекомендував за можливості тримати цей метал саме у фізичній формі та саме у злитках чи інвестиційних монетах.

У разі ситуативного просідання срібла до рівнів $60-$70 за унцію, купувати срібло собі в портфель (причому, можна розглядати як фізичний метал, так і ф'ючерси), а при ситуативних зльотах цінників до рівнів понад $100-$110, я б продавав срібло на $7, щоб потім у наступних цінових коливаннях.

За моїм прогнозом, відносно висока волатильність срібла збережеться практично весь період 2026 року, що дозволить при грамотному управлінні портфелем по даному металу отримати від 7% до 11% річних у валюті .

До кінця 2026 року я обов'язково провів би окремий аналіз щодо перспектив подальшої поведінки цін на срібло в 2027 році. І в залежності від ситуації з промисловим попитом на цей дорогоцінний метал приймав рішення про розмір його частки в моєму портфелі.

Основні фактори, які можуть вплинути на перспективи тренда зі срібла, — це можливість появи до кінця 2026 року альтернативи сріблу для промислового використання.

Після подорожчання майже втричі срібла за останні роки — зараз активно проводяться дослідження щодо як мінімум скорочення частки срібла у складі електробатарей та в електроніці. І якщо буде знайдено дешевший замінник даного металу або більш прогресивні технології його використання в менших обсягах, це суттєво вдарить за його ціною на ринку дорогоцінних металів вже з 2027 року.