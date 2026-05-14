Польща побудує в Україні платний автобан до Львова

Польський уряд готується побудувати в Україні платний автобан до Львова. Йдеться про будівництво траси М10 довжиною близько 80 км, яка стане прямим продовженням польської магістралі А4. Проєкт планують реалізувати за кошти Польщі, а до робіт залучити саме польські будівельні компанії. Про це повідомляє Forsal.pl.

Польські інвестиції

Очікується, що координацією процесу з боку Варшави займатиметься Агентство розвитку промисловості (ARP). Головна ідея — не просто відновити дорогу, а створити потужний логістичний коридор, який відкриє польському бізнесу шлях на Схід.

Рамковий документ планують підписати під час конференції «Ukraine Recovery», яка відбудеться 25−26 червня 2026 року в Гданську.

Як пише Gazeta Wyborcza, реалізація проєкту може відбуватися за польським законодавством. Польський уряд забезпечить фінансування та визначить структуру, яка контролюватиме весь процес будівництва. За таких умов польські компанії отримають перевагу в реалізації проєкту.

Платна дорога

Будівництво траси від Корчової до Львова не буде суто безкоштовною допомогою. В обмін на інвестиції польська сторона хоче отримати право на стягнення плати за проїзд протягом багатьох років. Це модель, подібна до функціонування приватних автобанів у самій Польщі.

Зазначається, що зараз багато водіїв оминають пункт пропуску «Корчова» через відсутність якісної інфраструктури з українського боку. Нова магістраль має вирішити цю проблему 12-річної давнини, про яку активно говорили ще перед Євро-2012.