Україна видає в рази менше посвідок для проживання трудовим мігрантам, ніж було до великої війни

За роки великої війни Україна видавала трудовим мігрантам в середньому 3−5 тисяч посвідок на проживання щороку. До початку повномасштабного вторгнення їх було в рази більше — лише за 2021 рік було видано 12,8 тисячі посвідок. Про це hromadske повідомили у Державній міграційній службі України.

Так, у 2022 році Україна видала 3,1 тисячі посвідок іноземцям і людям без громадянства на тимчасове проживання в Україні у звʼязку з працевлаштуванням. Це загальна цифра, яка включає видані нові посвідки та оновлення старих.

У 2023 році було видано 2,7 тисячі таких посвідок, у 2024-му — 3,8 тисячі посвідок, у 2025 році — 4975 посвідок, а за перші 4 місяці 2026 року — 1733 посвідки.

Кількість іноземців, які заїжджають в Україну з метою працевлаштування, скоротилася, зокрема, через те, що після подання документів на отримання робочої візи людину ще перевіряє МЗС і СБУ.

Ці візи видають не всім. До того ж за період 3−4 місяців очікування в людини можуть змінитися плани.