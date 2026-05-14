Відтепер українці можуть оформити електронну Картку платника податків (РНОКПП) безпосередньо у застосунку «Дія». Послуга доступна як для дорослих, так і для дітей, що повністю нівелює потребу у фізичному паперовому документі. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
14 травня 2026, 18:39
Паперовий ІПН більше не потрібен: е-Картку платника податків тепер можна оформити у «Дії»
Що важливо знати?
Електронна картка з QR-кодом має таку ж юридичну силу, як і її паперовий аналог. Що зміниться:
- Електронну Картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років — самостійно, без візиту до податкової.
- Батьки можуть замовити е-Картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-картку для дитини до 17 років — одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків.
- Ця зміна працює в тому числі і для дітей, які через війну опинилися за кордоном, через систему е-Консул.
Як отримати РНОКПП дитині у «Дії»
- відкрийте застосунок «Дія»
- перейдіть у розділ «Податкові послуги»
- оберіть «Податковий номер дитині»
- введіть або підтвердіть контактні дані
- перевірте заяву та підпишіть «Дія.Підписом»
Як отримати е-Картку платника податків у «Дії»
- відкрийте застосунок «Дія»
- перейдіть у розділ «Податкові послуги»
- оберіть «Е-картка платника податків для себе чи дитини»
- введіть або підтвердіть контактні дані
- перевірте заяву та підпишіть «Дія.Підписом»
За словами Свириденко, наразі «Дією» користуються понад 24 мільйони українців.
Джерело: Мінфін
