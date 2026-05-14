Мадяр скасував надзвичайний стан в Угорщині, який Орбан увів через загрозу війни

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр скасував режим надзвичайного стану, запроваджений Віктором Орбаном через загрозу війни. Про це Мадяр повідомив у Facebook.
14 травня 2026, 17:01
Скасування надзвичайного стану
Угорщина жила в режимі надзвичайного стану шість років. Спочатку в березні 2020 року його запровадили через COVID-19, а з травня 2022 року надзвичайний стан продовжили через війну в Україні. Відтоді влада регулярно продовжувала його дію.
«Сьогодні, через чотири роки, припиняється введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов'язаний із загрозою війни, і разом із цим ми прощаємося з урядуванням на підставі указів, запроваджених шість років тому. Ми повертаємося до нормального життя», — написав Мадяр.
Критики зазначали, що через дію особливого режиму уряд може відступати у своїх указах від законів та має можливість обмежити або навіть призупинити основні громадянські права.
Джерело: Мінфін
