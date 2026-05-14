До закриття міжбанку в четвер, 14 травня, курс долара зріс на 1 копійку в купівлі та продажу, євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та продажу.
14 травня 2026, 17:29
Долар на міжбанку подорожчав, євро подешевшало
Відкриття 14 травня
Закриття 14 травня
Зміни
43,95/43,98
43,96/43,99
1/1
51,50/51,52
51,40/51,42
10/10
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,75−44,19 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,92−43,95, євро — 51,60−51,74 грн.
Джерело: Мінфін
