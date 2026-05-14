40 тисяч гривень за добу штурмовикам: Уряд готує проєкт постанови про додаткові виплати військовим

Уряд працює над проєктом постанови про додаткову доплату військовослужбовцям. Документ наразі ще не ухвалений, однак його положення вже обговорюються. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Кого стосуватиметься

За його словами, проєкт стосуватиметься мобілізованих військових, контрактників, а також іноземних громадян, які проходять службу.

Попередньо уряд планує встановити кілька видів додаткових виплат залежно від характеру виконуваних завдань.

Зокрема, передбачається виплата 100 тис. грн на місяць за участь у бойових діях. Йдеться, зокрема, про виконання завдань на тимчасово окупованих територіях, на території між позиціями Сил оборони та військ держави-агресора, а також на території держави-агресора. Сума нараховуватиметься пропорційно часу участі у таких діях.

Також проєктом пропонується встановити 170 тис. грн одноразової винагороди за виконання бойових або спеціальних завдань під час ведення бойових дій у складі військової частини чи підрозділу першого ешелону оборони або наступу, зокрема контрнаступу чи контратаки.

Окремі виплати можуть передбачатися за результативні дії під час бою. Зокрема, 25 тис. грн — за знищення живої сили противника у стрілецькому або рукопашному бою за умови підтвердження відеофіксацією. За взяття противника в полон пропонується виплачувати 250 тис. грн.

Крім того, проєкт передбачає доплати за участь у штурмових діях. За відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд, захоплених інфільтрованими групами противника в глибині оборони українських військ, може виплачуватися 20 тис. грн за добу.

За ведення штурмових дій із захоплення позицій, будівель або споруд безпосередньо на лінії бойового зіткнення чи в глибині оборони противника пропонується встановити виплату 40 тис. грн за добу. При цьому загальна сума виплат за штурмові дії не має перевищувати 460 тис. грн.

Також у проєкті йдеться про виплату 50 тис. грн на місяць військовим, які виконують бойові або спеціальні завдання на пунктах управління органів військового управління. Сума також розраховуватиметься пропорційно часу виконання таких завдань.

Для військовослужбовців, які не підпадають під зазначені категорії, передбачається додаткова винагорода у розмірі до 30 тис. грн на місяць.

Гончаренко наголосив, що наразі йдеться саме про проєкт постанови, який ще не ухвалений.