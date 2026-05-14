14 травня 2026, 9:01

ЄС готує продовження захисту українців до 2028 року

Спеціальна посланниця Європейського Союзу з питань українців Ільва Йоганссон очікує, що ЄС продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на рік — до 2028 року. Про це вона сказала в інтерв'ю українськомовному відеоподкасту DW «Вас викликає Брюссель».

«З огляду на поточну ситуацію, я думаю, що від Єврокомісії надійде пропозиція продовжити його ще на один рік — до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС із цим погодяться», — сказала Йоганссон.

У ЄС тривають обговорення

За її словами, зараз між країнами-членами ЄС тривають обговорення щодо спільного підходу до майбутнього тимчасового захисту українців.

«На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному — ще на один рік», — сказала Йоганссон.

Читайте також: Статус українців у ЄС після 2027 зміниться: що очікує на біженців

Вона також зазначила, що очікує на появу відповідної пропозиції від Єврокомісії «доволі скоро», оскільки держави-члени «готові це зробити».

Йоганссон висловила думку, що в ЄС розуміють: багато українців стурбовані тим, що відбуватиметься після березня 2027 року. Такий підхід обумовлений тим, що війна триває, й мирної угоди чи навіть сталого припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом не очікується.

«Ми не бачимо мирної угоди в найближчому майбутньому. І тому люди, звісно, повинні розуміти, що відбуватиметься далі», — зазначила спецпосланниця.

Поради для українців

Водночас Йоганссон наголосила, що українцям, які вже кілька років живуть у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.

«Я не вважаю хорошою ідеєю залишатися під тимчасовим захистом п’ять-шість років. Слід переходити на іншу, більш відповідну правову основу», — заявила вона.

Механізм тимчасового захисту ЄС був активований у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він дає українцям право жити, працювати та навчатися в країнах ЄС. Зараз цим статусом користуються понад чотири мільйони українців у ЄС.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що уже зараз у ЄС офіційно заявляють: продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року є фінальним. Це означає, що після цієї дати правовий статус українців у Європі зміниться, і до цього варто готуватися завчасно.

Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Коментарі - 6

EconomistPetya
EconomistPetya
14 травня 2026, 9:36
Я понимаю безприкословное единство ЕС с Украиной, но я все-таки надеюсь что защиту продлят только женщинам, детям и тем мужчинам, которые прошли ВЛК и имеют соответствующие документы, которые дают им разрешение от государства передвигаться за пределы Украины. Иначе убежище получат ухилянты, которые не обновили данные, находятся в розыске, или покинули территорию без официального разрешения. Надеюсь Е С добавит пункт, требующий предоставлять Резерв+.
mixerhack
mixerhack
14 травня 2026, 10:13
Тут такое дело
если выехал до 22го, а потом тебя обьявили вдруг в розыск
ухилянт или нет?
а если выехал законно после 22го, пройдя ВЛК, не будучи в розыске, с отсрочкой
а потом эта отсрочка просто заканчивается
и вот ты уже ухылянт?
скользкая дорожка
roman731
roman731
14 травня 2026, 10:17
Так и будет: Збигнев Ковальский будет проверять Резерв+ хотя он не предусмотрен даже законодательством Украины, а Конституция Украины так и вообще разрешает покидать территорию вполне свободно.
Loginnnnn
Loginnnnn
14 травня 2026, 10:38
Вас не все понимают, добавляйте в конце слово Сарказм, а то всерьез начинают обсуждать)
AlexPunk
AlexPunk
14 травня 2026, 10:39
Резерв твой просто мусорское приложение для слежки, и к ЕС никакого отношения не имеет, никто его там проверять не будет и слава богу что так званые «ухилянты» а на самом деле просто адекватные люди, которые не хотят погибать за жидомасонскую власть смогут и дальше прятаться как в ЕС так и на украине (всех не переловят)
Игорь УА
Игорь УА
14 травня 2026, 10:44
Дармоеды в восторге, еще год полунищенского существования в социальной халупе с пособием 500 евро. Зато можно не работать, зато в Германии живу:)
