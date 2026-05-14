Держмитслужба запускає атестацію всіх митників: за відмову — звільнення

В Україні стартує масштабна реформа кадрового складу митних органів. Згідно з наказом № 2400 від 14 травня 2026 року, кожен посадовець митниці має пройти одноразову атестацію. Тим, хто відмовиться від перевірки або не зможе підтвердити свою кваліфікацію, загрожує звільнення. Про це повідомляє Державна митна служба.

Як проходитиме оцінювання?

Процес розбитий на кілька етапів, щоб забезпечити максимальну об'єктивність. До середини липня будуть сформовані атестаційні комісії, до складу яких обов’язково увійдуть представники міжнародних організацій. Це має гарантувати дотримання європейських антикорупційних стандартів.

Самі випробування розпочнуться орієнтовно у вересні та включатимуть:

Іспит на знання українського законодавства.

Тестування загальних здібностей.

Співбесіди на професійну компетентність та доброчесність.

Черговість та терміни

Законом передбачені граничні строки проведення атестації посадових осіб митних органів з дня призначення на посаду голови Держмитслужби:

18 місяців — для першої черги: заступники керівника Держмитслужби, керівники підрозділів центрального апарату та їх заступники, керівники митних органів та їх заступники;

36 місяців — для другої черги: інші посадові особи митних органів.

У Держмитслужбі наголошують, що відмова від написання заяви на атестацію або провал тестів автоматично стають законною підставою для припинення служби.