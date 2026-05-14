Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
14 травня 2026, 19:04

Держмитслужба запускає атестацію всіх митників: за відмову — звільнення

В Україні стартує масштабна реформа кадрового складу митних органів. Згідно з наказом № 2400 від 14 травня 2026 року, кожен посадовець митниці має пройти одноразову атестацію. Тим, хто відмовиться від перевірки або не зможе підтвердити свою кваліфікацію, загрожує звільнення. Про це повідомляє Державна митна служба.

Фото: acebook.com/UkraineCustoms

Як проходитиме оцінювання?

Процес розбитий на кілька етапів, щоб забезпечити максимальну об'єктивність. До середини липня будуть сформовані атестаційні комісії, до складу яких обов’язково увійдуть представники міжнародних організацій. Це має гарантувати дотримання європейських антикорупційних стандартів.

Самі випробування розпочнуться орієнтовно у вересні та включатимуть:

  • Іспит на знання українського законодавства.
  • Тестування загальних здібностей.
  • Співбесіди на професійну компетентність та доброчесність.

Черговість та терміни

Законом передбачені граничні строки проведення атестації посадових осіб митних органів з дня призначення на посаду голови Держмитслужби:

  • 18 місяців — для першої черги: заступники керівника Держмитслужби, керівники підрозділів центрального апарату та їх заступники, керівники митних органів та їх заступники;
  • 36 місяців — для другої черги: інші посадові особи митних органів.

У Держмитслужбі наголошують, що відмова від написання заяви на атестацію або провал тестів автоматично стають законною підставою для припинення служби.

Роман Мирончук
Коментарі - 2

matroskin
14 травня 2026, 20:27
Да, «підстрежуть» нормально митників, ну нічого на тих посадах компенсують швидко. :)
IrishRepublican
14 травня 2026, 22:09
Збідності у них лише в розрахунку % відкату нагору
