Головне за середу: зростання зарплати, Fitch опустив рейтинг України
Середня зарплата в Україні зросла на 7,2% і перевищила 30 000 грн — Держстат
Середня заробітна плата в Україні за підсумками березня 2026 року склала 30 356 грн. Це на 7,2% більше, ніж показник попереднього місяця (лютого 2026 року).
Введення ПДВ для ФОП як умову фінансування тепер розглядає і Єврокомісія — Bloomberg
Європейський Союз розглядає можливість запровадження суворіших умов для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро ($105 млрд). За даними джерел, знайомих із ситуацією, отримання частини коштів може залежати від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу.
Fitch Ratings погіршило прогноз зростання ВВП України
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання економіки України на 2026 рік з 2,4% до 1,6%.
Нафтове ралі триває: ціни зростають на тлі посилення тиску США на Іран
Ціни на нафту у середу, 29 квітня, продемонстрували чергове зростання, продовжуючи багатоденне ралі. Ринок реагує на повідомлення про наміри США подовжити блокаду іранських портів, що загрожує тривалими перебоями в постачанні енергоносіїв з ключового регіону Близького Сходу.
Україна, Аргентина та Пакистан: які країни найбільше заборгували МВФ
Десятки країн зараз покладаються на Міжнародний валютний фонд, оскільки економічний тиск створює труднощі для державних фінансів. Хоча запозичення є поширеним явищем, на кілька країн припадає непропорційно велика їх частка, на чолі з Аргентиною, яка значно випереджає інших.
Коментарі