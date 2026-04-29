29 квітня 2026, 11:45

Нафтове ралі триває: ціни зростають на тлі посилення тиску США на Іран

Ціни на нафту у середу, 29 квітня, продемонстрували чергове зростання, продовжуючи багатоденне ралі. Ринок реагує на повідомлення про наміри США подовжити блокаду іранських портів, що загрожує тривалими перебоями в постачанні енергоносіїв з ключового регіону Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 09:47 ф’ючерси на нафту Brent із постачанням у червні зросли на $1,11, або на 1%, до $112,37 за барель, піднявшись уже восьмий день поспіль. Червневий контракт завершується в четвер, тоді як більш активний липневий контракт торгувався на рівні $105,32, зростання становило 0,88%.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у червні піднялися на 51 цент, або 0,51%, до $100,44 за барель після зростання на 3,7% у попередній сесії. Це вже сьомий день зростання з останніх восьми торгових сесій.

Блокада як інструмент тиску

За даними Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам готуватися до тривалої блокади Ірану. Повідомляється, що Трамп обрав стратегію подальшого тиску на іранську економіку та нафтовий експорт, перешкоджаючи будь-якому судноплавству до портів країни та з них.

Наразі конфлікт перебуває у глухому куті:

  • Іран тримає закритою Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу (СПГ).
  • США продовжують блокаду портів, вимагаючи від Тегерана припинення ядерної програми.
  • Тегеран, своєю чергою, вимагає репарацій за останній раунд бойових дій, пом’якшення санкцій та певного контролю над Ормузькою протокою.

Вихід ОАЕ з ОПЕК та виснаження запасів

Інвестори також аналізують наслідки несподіваного рішення ОАЕ вийти зі складу ОПЕК. Аналітики ING зазначають, що в середньостроковій перспективі це може означати збільшення пропозиції на ринку, проте для реалізації цього потенціалу необхідно спочатку розв’язати кризу в Перській затоці та відновити вільне судноплавство.

Читайте також: ОАЕ заявили про намір вийти з OPEC та OPEC+ вже з 1 травня

Крім того, блокада Ормузької протоки вже змушує ринок активно використовувати світові запаси. За даними Американського інституту нафти (API), запаси сирої нафти в США падають другий тиждень поспіль — за останній звітний період вони скоротилися на 1,79 млн барелів. Ще суттєвіше впали запаси бензину — на 8,47 млн барелів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
