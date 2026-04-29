Україна, Аргентина та Пакистан: які країни найбільше заборгували МВФ

Десятки країн зараз покладаються на Міжнародний валютний фонд, оскільки економічний тиск створює труднощі для державних фінансів. Хоча запозичення є поширеним явищем, на кілька країн припадає непропорційно велика їх частка, на чолі з Аргентиною, яка значно випереджає інших. Про це пише Visualcapitalist.com з посиланням на дані МВФ.

Хто найбільше заборгував

Аргентина не просто найбільший позичальник МВФ, вона займає окрему лігу, заборгувавши майже в чотири рази більше, ніж наступна за величиною країна.

Зі сумою непогашених кредитів Аргентини понад 60 мільярдів доларів, загальний обсяг відображений у тривалому циклі інфляційних криз, валютної нестабільності та повторюваних програм МВФ, що тягнуться десятиліттями вперед.

Наступними за величиною позичальниками є Україна, Єгипет та Пакистан. Тим часом десятки країн, особливо в Африці, заборгували менше 1 мільярда доларів.

Суринам виділяється радше у відносному, ніж в абсолютному вираженні. Ця південноамериканська країна має найбільший борг до МВФ як частку ВВП, що відображає серйозну економічну кризу на початку 2020-х років.

Після років неефективного управління бюджетом, зниження доходів від нафти та зростання зовнішнього боргу, Суринам оголосив дефолт за своїми суверенними зобов'язаннями у 2020 році.

Це призвело до запуску програми реструктуризації, підтримуваної МВФ, спрямованої на стабілізацію державних фінансів та стримування інфляції. Процес коригування включав значні заходи жорсткої економії та девальвацію валюти.

Чому країни звертаються до МВФ

Зазвичай країни позичають кошти у МВФ у періоди економічних труднощів. Ці ситуації часто поділяються на кілька поширених категорій:

Криза платіжного балансу: коли країни не можуть оплачувати імпорт або обслуговувати зовнішній борг.

Валютна нестабільність: Різка девальвація або втрата валютних резервів.

Фіскальні дисбаланси: великий державний дефіцит та зростання державного боргу .

Наприклад, Аргентина неодноразово зверталася за допомогою до МВФ під час інфляційної та валютної криз, тоді як такі країни, як Шрі-Ланка та Пакистан, зверталися до МВФ під час серйозного тиску зовнішнього боргу.

Як працює борг МВФ

На відміну від традиційних позик, фінансування МВФ деноміновано у спеціальних правах запозичення (СПЗ) — міжнародному резервному активі, створеному МВФ. СПЗ базуються на кошику основних валют:

долар США

Євро

Китайський юань

Японська єна

Британський фунт

Країни отримують асигнування або позики у вигляді СПЗ, які потім можна обміняти на тверду валюту. Для цього набору даних дані МВФ були конвертовані в долари США (приблизно 1,44 долара за СПЗ).

Визначна роль Африки серед позичальників

Африка вирізняється не розміром позик МВФ, а їх поширеністю. Континент має найбільшу кількість країн-позичальників, що відображає постійні структурні проблеми, які роблять зовнішнє фінансування постійною необхідністю.