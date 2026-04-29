Введення ПДВ для ФОП як умову фінансування тепер розглядає і Єврокомісія — Bloomberg

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
29 квітня 2026, 15:56

Введення ПДВ для ФОП як умову фінансування тепер розглядає і Єврокомісія — Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість запровадження суворіших умов для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро ($105 млрд). За даними джерел, знайомих із ситуацією, отримання частини коштів може залежати від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу. Про це повідомляє Bloomberg.

План, який обговорює Європейська комісія, стосується 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, запланованої на цей рік.

Обговорення зосереджені на зміні пільгового податкового режиму, який наразі застосовується до частини українських компаній. Спочатку він був запроваджений для самозайнятих та малого бізнесу і передбачає мінімальну ставку 5% від доходу. За оцінками Міністерства фінансів України, його перегляд може приносити бюджету понад 40 млрд грн ($907 млн) щороку.

У Міністерстві фінансів і серед міжнародних донорів вважають, що така система виснажує бюджет у воєнний час, спотворює конкуренцію та сприяє збереженню значної тіньової економіки.

Пропозиція передбачає, що компанії, які нині працюють за пільговою системою та мають річний дохід понад 4 млн грн, мають сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ).

Водночас потенційно під нові умови підпадає лише частина всієї допомоги ЄС, яка входить до дворічного пакета: близько 60 млрд євро становить оборонна підтримка, решта — макрофінансова допомога та програма Ukraine Facility для фінансування бюджету.

У Єврокомісії заявили, що інтенсивно працюють над узгодженням меморандуму про взаєморозуміння, який визначатиме умови фінансування, але деталей не розкрили.

Там також наголосили, що ЄС традиційно узгоджує свою програму реформ із МВФ, і ця практика зберігається. Мета — якнайшвидше завершити переговори щодо амбітного пакета реформ, який має зміцнити українську економіку та прискорити її інтеграцію до ЄС.

Читайте також: Мерц назвав неможливим вступ України в ЄС з 2028 року

Непопулярні рішення

Втім, такі ініціативи можуть викликати напруження в українському суспільстві, адже запропоновані зміни є вкрай непопулярними. Додаткові труднощі створює і протистояння між парламентом і президентом Володимиром Зеленським.

Україна тривалий час добивалася розблокування фінансування з боку ЄС, яке затримувалося через позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Його поразка на парламентських виборах на початку місяця відкрила шлях до початку виплат ще до кінця кварталу.

Хоча нові умови не стосуються ключової оборонної допомоги, їхнє впровадження може зіткнутися з труднощами.

Раніше цього року парламент відмовився змінювати податкову систему, зокрема розширювати перелік імпортних посилок, що підлягають оподаткуванню ПДВ — ще одна вимога МВФ. Водночас в Офісі президента звинувачували Мінфін у надмірній поступливості перед Фондом.

Подальші транші МВФ

Подальші транші МВФ залежать від реалізації цих та інших заходів із посилення фіскальної політики, спрямованих на скорочення тіньової економіки. Водночас Україна вже пропустила березневий дедлайн для внесення змін до законодавства. Наступний крайній термін — червень, коли очікується черговий перегляд програми МВФ.

Наразі Фонд уже виділив $1,5 млрд у межах чинної програми, тоді як наступний транш у розмірі близько $700 млн залишається під питанням.

Через блокування податкових змін у парламенті українські чиновники та МВФ обговорювали можливість відтермінування впровадження ПДВ для самозайнятих приблизно на рік під час весняних зборів Фонду.

Читайте також: Введення ПДВ для ФОП не скасували: стало відомо, яку відстрочку може дати МВФ

Водночас МВФ наполягає, щоб парламент ухвалив зміни щодо оподаткування посилок уже до червня. У Мінфіні заявили, що відповідний законопроєкт незабаром буде подано до Верховної Ради, однак шанси на його ухвалення залишаються низькими.

Навіть якщо Україні вдасться виграти трохи часу, у перспективі їй доведеться реформувати податкову систему відповідно до правил ЄС у рамках переговорів про вступ. Це, зокрема, передбачає скасування окремих пільг. Водночас донори можуть розглянути альтернативні способи збільшення доходів бюджету або скорочення тіньової економіки.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 3

+
+13
Fuzzy
29 квітня 2026, 16:24
#
Як взяти у ЄС — то почекайте років 10, а як умови висувати — так «ви ж вже майже в ЄС».
теоретики бабціни…
+
0
Romanenkas17
29 квітня 2026, 16:24
#
Правильно, добивати потрібно їх бізнес. Нехай побачать реальну европу, а не казки з мультфільмів. Ще й залишки підприємств потрібно побанкротити, позакривати, навіщо європі конкуренти — Rosava наприклад закрити, а людей на м’ясо.
+
0
zevs1
29 квітня 2026, 16:26
#
МВФ и ЕС варит Украину как лягушку.
Печально конечно это всё закончится для нашей страны.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає torn и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами