Введення ПДВ для ФОП як умову фінансування тепер розглядає і Єврокомісія — Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість запровадження суворіших умов для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро ($105 млрд). За даними джерел, знайомих із ситуацією, отримання частини коштів може залежати від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу. Про це повідомляє Bloomberg.

План, який обговорює Європейська комісія, стосується 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, запланованої на цей рік.

Обговорення зосереджені на зміні пільгового податкового режиму, який наразі застосовується до частини українських компаній. Спочатку він був запроваджений для самозайнятих та малого бізнесу і передбачає мінімальну ставку 5% від доходу. За оцінками Міністерства фінансів України, його перегляд може приносити бюджету понад 40 млрд грн ($907 млн) щороку.

У Міністерстві фінансів і серед міжнародних донорів вважають, що така система виснажує бюджет у воєнний час, спотворює конкуренцію та сприяє збереженню значної тіньової економіки.

Пропозиція передбачає, що компанії, які нині працюють за пільговою системою та мають річний дохід понад 4 млн грн, мають сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ).

Водночас потенційно під нові умови підпадає лише частина всієї допомоги ЄС, яка входить до дворічного пакета: близько 60 млрд євро становить оборонна підтримка, решта — макрофінансова допомога та програма Ukraine Facility для фінансування бюджету.

У Єврокомісії заявили, що інтенсивно працюють над узгодженням меморандуму про взаєморозуміння, який визначатиме умови фінансування, але деталей не розкрили.

Там також наголосили, що ЄС традиційно узгоджує свою програму реформ із МВФ, і ця практика зберігається. Мета — якнайшвидше завершити переговори щодо амбітного пакета реформ, який має зміцнити українську економіку та прискорити її інтеграцію до ЄС.

Читайте також: Мерц назвав неможливим вступ України в ЄС з 2028 року

Непопулярні рішення

Втім, такі ініціативи можуть викликати напруження в українському суспільстві, адже запропоновані зміни є вкрай непопулярними. Додаткові труднощі створює і протистояння між парламентом і президентом Володимиром Зеленським.

Україна тривалий час добивалася розблокування фінансування з боку ЄС, яке затримувалося через позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Його поразка на парламентських виборах на початку місяця відкрила шлях до початку виплат ще до кінця кварталу.

Хоча нові умови не стосуються ключової оборонної допомоги, їхнє впровадження може зіткнутися з труднощами.

Раніше цього року парламент відмовився змінювати податкову систему, зокрема розширювати перелік імпортних посилок, що підлягають оподаткуванню ПДВ — ще одна вимога МВФ. Водночас в Офісі президента звинувачували Мінфін у надмірній поступливості перед Фондом.

Подальші транші МВФ

Подальші транші МВФ залежать від реалізації цих та інших заходів із посилення фіскальної політики, спрямованих на скорочення тіньової економіки. Водночас Україна вже пропустила березневий дедлайн для внесення змін до законодавства. Наступний крайній термін — червень, коли очікується черговий перегляд програми МВФ.

Наразі Фонд уже виділив $1,5 млрд у межах чинної програми, тоді як наступний транш у розмірі близько $700 млн залишається під питанням.

Через блокування податкових змін у парламенті українські чиновники та МВФ обговорювали можливість відтермінування впровадження ПДВ для самозайнятих приблизно на рік під час весняних зборів Фонду.

Читайте також: Введення ПДВ для ФОП не скасували: стало відомо, яку відстрочку може дати МВФ

Водночас МВФ наполягає, щоб парламент ухвалив зміни щодо оподаткування посилок уже до червня. У Мінфіні заявили, що відповідний законопроєкт незабаром буде подано до Верховної Ради, однак шанси на його ухвалення залишаються низькими.

Навіть якщо Україні вдасться виграти трохи часу, у перспективі їй доведеться реформувати податкову систему відповідно до правил ЄС у рамках переговорів про вступ. Це, зокрема, передбачає скасування окремих пільг. Водночас донори можуть розглянути альтернативні способи збільшення доходів бюджету або скорочення тіньової економіки.