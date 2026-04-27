Головне за понеділок: НБУ поповнить бюджет на 146 млрд грн, валютний ринок в очікуванні
НБУ перерахує до бюджету рекордні 146 млрд грн: майже вдвічі більше, ніж торік
НБУ перерахує в державний бюджет України частину прибутку до розподілу за 2025 рік в рекордній сумі — 146,1 млрд грн.
Зеленський розповів, куди спрямують перший транш із 90 млрд євро від ЄС
Перший транш у межах європейського пакета підтримки на 90 млрд євро Україна направить на внутрішнє виробництво зброї та захист енергетики. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками міжнародних зустрічей, зокрема на Кіпрі.
Валютний ринок в очікуванні: євро дешевшає, а гривня отримує тимчасовий перепочинок
Наприкінці квітня валютний ринок України продемонстрував стабілізацію, яка супроводжувалася корекцією курсу європейської валюти на тлі геополітичної напруженості у світі. Водночас попит на валюту залишається високим, а банківський сектор фіксує рекордне ввезення готівки та відтік депозитів.
НБУ зобов'язав банки самостійно обмінювати валюту боржників в гривню для автоматичного списання
Національний банк України змінив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах. Зміни стосуються обов'язкового інформування клієнтів, запровадження нових міжнародних кодів для комісій та жорсткіших механізмів примусового стягнення податкових боргів.
В Україні з'явиться офіційний дистриб'ютор BYD
Українське підприємство BBCars LLC отримало ексклюзивні права на імпорт, реалізацію та гарантійне обслуговування автомобілів марки BYD на внутрішньому ринку, підписавши довгостроковий контракт із китайською Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd.
