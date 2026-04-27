27 квітня 2026, 12:08

Валютний ринок в очікуванні: євро дешевшає, а гривня отримує тимчасовий перепочинок

Наприкінці квітня валютний ринок України продемонстрував стабілізацію, яка супроводжувалася корекцією курсу європейської валюти на тлі геополітичної напруженості у світі. Водночас попит на валюту залишається високим, а банківський сектор фіксує рекордне ввезення готівки та відтік депозитів. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин 27 квітня.

Наприкінці квітня валютний ринок України продемонстрував стабілізацію, яка супроводжувалася корекцією курсу європейської валюти на тлі геополітичної напруженості у світі.

Глобальні чинники та реакція офіційних курсів

Світовий ринок зафіксував зниження вартості європейської валюти проти американського долара на 0,4%. На цю динаміку безпосередньо впливає тривале протистояння між США та Іраном. Хоча активні обстріли припинилися, перекриття Ормузької протоки утримує високі ціни на нафту, що створює серйозний енергетичний тиск на економіку Європи. У поєднанні з ризиками зменшення безпекової підтримки з боку США та заявами про можливе пряме зіткнення з рф, Європейський центральний банк (ЄЦБ) наразі утримується від підвищення базових відсоткових ставок, що об'єктивно послаблює євро.

За підсумками тижня (20−25 квітня) офіційний курс євро в Україні знизився на 0,4%, зупинившись на позначці 51,54 грн. На готівковому ринку євро обвалився ще помітніше — на 0,9%, до 51,87 грн. Водночас офіційний долар зріс на 0,2% (до 44,00 грн), а готівковий мінімально знизився на 0,2% (до 43,97 грн).

Динаміка міжбанківського та готівкового ринків

За доступними статистичними даними (з 20 по 22 квітня) активність на міжбанківському ринку помітно зросла. Середньодобовий попит збільшився на 9,7% і сягнув 375 мільйонів доларів. Пропозиція валюти також підскочила на 13,9% (із 245 млн доларів). Середньодобовий дефіцит на міжбанку зріс на 2,5% (зі 127 млн до 130,5 млн доларів), що відповідає піковим березневим показникам.

На готівковому ринку зафіксовано суттєве пожвавлення з боку продавців валюти. Середньодобовий продаж клієнтами зріс на 33,5% — із 57 млн до 76,3 млн доларів, що навіть дозволило сформувати профіцит у перший день тижня. Купівля готівки зросла лише на 4,4% (до 81 млн доларів). Відповідно, середньодобовий дефіцит готівкового ринку обвалився на 75,6% (із 20,8 млн до 5,1 млн доларів). Така масова здача валюти населенням пояснюється періодом сплати податків: фізичні особи-підприємці (ФОП) закривали зобов'язання за перший квартал до 20 квітня, а громадяни подавали річні декларації за 2025 рік.

Загальний середньодобовий дефіцит валюти (готівковий та безготівковий разом) за тиждень знизився на 8,4% — зі 148 млн до 135,5 млн доларів. Завдяки цьому НБУ зменшив обсяг продажу валюти з резервів (інтервенцій) на 3,5%, до 812,4 млн доларів. Позаринкові інтервенції Нацбанку зросли на 32% (до 26,9 млн доларів), що все ще залишається нижче середніх значень 2025 року.

Прогнози та очікування

Наступний тиждень відзначиться публікацією масиву макроекономічної статистики (бюджет, зарплати, торговий та платіжний баланси) та засіданнями ключових центральних банків. Очікується, що НБУ збереже облікову ставку (відсоток, під який кредитуються комерційні банки) на рівні 15%, ФРС США залишить її на рівні 3,75%, а ЄЦБ — 2%. Також ринок очікує значних виплат за державними облігаціями (ОВДП): 18,5 млрд грн гривневих погашень та купонних виплат, а також 200 млн доларів за валютними паперами.

Експерт прогнозує спокійну курсову динаміку найближчими днями на тлі податкового періоду та очікування рішень центробанків. За базовим сценарієм, готівковий долар коливатиметься в коридорі 43,75−44,25 грн, а євро — 51,25−52,00 грн. Хоча загальний довгостроковий тренд на девальвацію (знецінення) гривні зберігається, Нацбанк стримуватиме його темпи, оскільки вони випереджають інфляцію та дохідність банківських вкладів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
