НБУ зобов'язав банки самостійно обмінювати валюту боржників в гривню для автоматичного списання

Національний банк України змінив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах. Зміни стосуються обов'язкового інформування клієнтів, запровадження нових міжнародних кодів для комісій та жорсткіших механізмів примусового стягнення податкових боргів. Про це повідомляє НБУ 27 квітня.

Нові коди комісій та обов'язкове інформування

Згідно з постановою Правління НБУ № 41 від 23 квітня 2026 року, регулятор оновив літерні позначення для сплати комісійної винагороди за валютні перекази. Традиційні міжнародні коди «OUR», «BEN» та «SHA» замінено на нові стандартизовані абревіатури «DEBT», «CRED» та «SHAR» відповідно.

Крім того, тепер банки та інші надавачі платіжних послуг зобов'язані інформувати отримувача про надходження коштів після кожного успішного зарахування. У такому повідомленні має зазначатися ім'я або найменування відправника, точна сума транзакції та інша супутня інформація, передбачена внутрішніми правилами установи.

Стягнення податкового боргу з валютних рахунків

Важливим нововведенням став удосконалений алгоритм примусового стягнення коштів у національній валюті за наявності податкового боргу, якщо боржник має кошти на рахунках в іноземній валюті. За новими правилами, банк платника зобов'язаний самостійно продати іноземну валюту клієнта на валютному ринку України для покриття гривневого боргу. Це має бути зроблено не пізніше наступного операційного дня після списання коштів на підставі платіжної інструкції контролюючого органу. Залишок гривні, що утвориться після продажу валюти та перерахування заборгованості, банк поверне на рахунок клієнта за його вказівкою.

«НБУ удосконалив порядок виконання надавачами платіжних послуг примусового стягнення коштів податкового боргу в національній валюті за наявності в боржника коштів на рахунках в іноземній валюті», — йдеться у повідомленні регулятора.

Збереження арешту при зміні реквізитів

Регулятор також закрив юридичну прогалину, пов'язану з арештом коштів. Відтепер накладений на рахунок арешт не припиняється у випадку, якщо банк за власною ініціативою змінює номер рахунку клієнта. Арештовані кошти автоматично переносяться та продовжують обліковуватися на новому рахунку, що гарантує подальше виконання вимог документа про стягнення.