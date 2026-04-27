В Україні з'явиться офіційний дистриб'ютор BYD

Українське підприємство BBCars LLC отримало ексклюзивні права на імпорт, реалізацію та гарантійне обслуговування автомобілів марки BYD на внутрішньому ринку, підписавши довгостроковий контракт із китайською Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Ексклюзивні права та фокус на європейський ринок

Згідно з підписаним документом, BBCars зосередить у своїх руках розвиток дилерської мережі, дистрибуцію та гарантійне обслуговування продукції BYD в Україні. Китайська корпорація BYD наразі є одним із найбільших у світі виробників електромобілів, а також світовим лідером у розробці акумуляторних технологій. Компанія системно розширює міжнародну присутність, визначаючи європейський регіон як ключовий напрямок для подальшого масштабування. Відповідно, угода між підприємствами орієнтована на просування транспортних засобів нового покоління — повністю електричних (EV) та гібридних моделей.

Формування інфраструктури та технічна підтримка

Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. виступає одним із провідних дистриб'юторів на внутрішньому ринку Китаю та ключовим партнером глобальної екосистеми BYD у програмах експорту. У межах ексклюзивного контракту Huapeng забезпечить українську сторону необхідною технічною базою для розвитку ринку.

До переліку зобов'язань китайського партнера входить:

надання доступу до інженерної документації;

забезпечення електронними каталогами оригінальних запасних частин;

проведення профільного навчання для технічних спеціалістів;

допомога в організації авторизованої сервісної інфраструктури, що відповідає міжнародним стандартам бренду.

Як зазначається в корпоративному профілі української компанії, BBCars LLC має відповідну спеціалізацію саме на розбудові дилерських мереж, автомобільному імпорті та створенні сервісних баз. Повноцінний запуск офіційної дистрибуції має сформувати мережу продажу та обслуговування за стандартами міжнародних автовиробників.