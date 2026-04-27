Зеленський розповів, куди спрямують перший транш із 90 млрд євро від ЄС

Перший транш у межах європейського пакета підтримки на 90 млрд євро Україна направить на внутрішнє виробництво зброї та захист енергетики. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками міжнародних зустрічей, зокрема на Кіпрі.

На що витрачатимуть перший транш

Перший транш буде спрямовуватися на внутрішнє виробництво для захисту України — це дрони та весь напрямок miltech, зазначив Зеленський.

Частина коштів піде на підготовку енергосистеми до наступної зими. За словами президента, йдеться про додаткове фінансування захисту об'єктів енергетики, яке доповнить ресурси місцевих бюджетів.

Окремо Україна працює над забезпеченням стабільних поставок пального. Зеленський зазначив, що через війну країна споживає дизеля значно більше, ніж багато інших держав, однак дефіциту для армії та економіки немає.

Зеленський наголосив, що поставки забезпечують домовленості з партнерами на Близькому Сході, а також відкритий напрямок постачання через країни Кавказу. Це дозволяє гарантувати дизель як для військових потреб, так і для аграрного сектору та цивільного транспорту, зазначив він.

Що передувало

Як писав «Мінфін», у четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку.