Зеленський розповів, куди спрямують перший транш із 90 млрд євро від ЄС

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
27 квітня 2026, 8:26

Зеленський розповів, куди спрямують перший транш із 90 млрд євро від ЄС

Перший транш у межах європейського пакета підтримки на 90 млрд євро Україна направить на внутрішнє виробництво зброї та захист енергетики. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками міжнародних зустрічей, зокрема на Кіпрі.

Перший транш у межах європейського пакета підтримки на 90 млрд євро Україна направить на внутрішнє виробництво зброї та захист енергетики.
На що витрачатимуть перший транш

Перший транш буде спрямовуватися на внутрішнє виробництво для захисту України — це дрони та весь напрямок miltech, зазначив Зеленський.

Частина коштів піде на підготовку енергосистеми до наступної зими. За словами президента, йдеться про додаткове фінансування захисту об'єктів енергетики, яке доповнить ресурси місцевих бюджетів.

Окремо Україна працює над забезпеченням стабільних поставок пального. Зеленський зазначив, що через війну країна споживає дизеля значно більше, ніж багато інших держав, однак дефіциту для армії та економіки немає.

Зеленський наголосив, що поставки забезпечують домовленості з партнерами на Близькому Сході, а також відкритий напрямок постачання через країни Кавказу. Це дозволяє гарантувати дизель як для військових потреб, так і для аграрного сектору та цивільного транспорту, зазначив він.

Читайте також: ЄС схвалив 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти рф

Що передувало

Як писав «Мінфін», у четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Серый Петров
Серый Петров
27 квітня 2026, 9:17
Какая *** энергетика Ахметов дом купил в 2025 году за 550 миллионов долларов какая *** энергетика
Romanenkas17
Romanenkas17
27 квітня 2026, 10:47
Ну треба ж розвішати лапші, не повинні ж лохи знати про його нерухомість і єврошопінги скумбрії))
