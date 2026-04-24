Головне за тиждень: ЄС схвалює позику на $90 млрд, євро на максимумі, інфляція прискорюється
ЄС схвалив 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти рф
У четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.
Євро знову оновлює рекорд: НБУ визначив курси валют на середу
Нацбанк визначив, якими будуть офіційні курси валют на 22 квітня. Євро продовжує оновлювати максимуми, тоді як долар тримається вище 44 грн.
НБУ пом’якшив низку валютних обмежень
З 25 квітня 2026 року Національний банк впроваджує низку суттєвих послаблень валютних обмежень. Регулятор фокусується на підтримці обороноздатності, залученні іноземного капіталу та фахівців, а також на соціальному захисті громадян.
Промислова інфляція у річному вимірі прискорилася до 36,6% — Держстат
Темпи зростання цін у промисловому секторі України продовжують прискорюватися. У березні 2026 року інфляція в промисловості сягнула 36,6% у річному вимірі. Порівняно з лютим поточного року, ціни виробників зросли на 2,3%.
Українці різко скорочують запаси готівки
Обсяг паперових грошей поза банківською системою скоротився, оновивши історичний показник спаду для початку весни. Аналітики припускають, що наявні заощадження населення конвертуються в іноземну валюту та витрачаються на паливно-мастильні матеріали.
