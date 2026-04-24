Промислова інфляція у річному вимірі прискорилася до 36,6% — Держстат

Темпи зростання цін у промисловому секторі України продовжують прискорюватися. У березні 2026 року інфляція в промисловості сягнула 36,6% у річному вимірі. Порівняно з лютим поточного року, ціни виробників зросли на 2,3%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Головні драйвери зростання

Найбільший тиск на показники чинить енергетичний сектор та окремі галузі переробної промисловості. Постачання електроенергії, газу та пари продемонструвало аномальний стрибок — +75,8% порівняно з березнем минулого року.

Виробництво комп’ютерної та електронної продукції подорожчало на 27,7%, а електрообладнання — на 17,4%. Кокс та нафтопродукти додали в ціні 20,9% за рік.

Виробництво продуктів харчування зросло на 13,5%, при цьому хліб та борошняні вироби подорожчали на 12,6%.

У місячному вимірі (березень до лютого 2026 року) основний внесок у зростання забезпечила добувна промисловість: ціни на розробку кар'єрів і видобуток корисних копалин підвищилися на 4,8%.