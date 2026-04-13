Головне за понеділок: поразка Орбана, блокування Ормузу
ЄС розраховує розблокувати кредит для України після поразки Орбана
Європейський Союз розраховує остаточно узгодити пакет фінансової допомоги для України на суму 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів США) після програшу на виборах угорського прем'єра Віктора Орбана, який раніше ветував цю ініціативу. Відповідне питання найближчим часом буде винесено на розгляд послів блоку під головуванням Кіпру.
Долар та угорський форинт зростають на тлі політичних новин
Світові ринки фіксують зростання американської валюти як захисного активу через зрив мирних домовленостей між Вашингтоном і Тегераном та підготовку США до військової блокади ключових морських шляхів. Тим часом зміна політичного курсу в Угорщині спровокувала аномальний стрибок національної валюти.
Нафта під загрозою: Трамп наказав блокувати Ормузьку протоку
Військово-морські сили США найближчим часом розпочнуть блокування Ормузької протоки.
Призначення ставленика Трампа у ФРС зайшло в глухий кут
Процес затвердження Кевіна Ворша на посаду нового голови Федеральної резервної системи США опинився під загрозою зриву. Через безпрецедентний політичний тиск та затримки в Сенаті, чинний керівник американського центробанку Джером Пауелл може зберегти свій вплив навіть після формального завершення каденції.
Національний банк України ухвалив остаточне рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії у АТ «МОТОР-БАНК». Процедура припинення діяльності відбувається паралельно з передачею залишків активів та зобов'язань установи до комерційного сектору.
