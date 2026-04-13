13 квітня 2026, 8:00

Нафта під загрозою: Трамп наказав блокувати Ормузьку протоку

Військово-морські сили США найближчим часом розпочнуть блокування Ормузької протоки, заявив президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

«З цього моменту ВМС США, найкращі у світі, почнуть процес БЛОКАДИ всіх суден, які намагаються увійти або вийти з Ормузької протоки», — написав Трамп.

Крім того, він пригрозив перехоплювати у міжнародних водах усі судна, які заплатили Ірану мито за транзит протокою.

Трамп написав, що Іран займається «вимаганням», блокуючи мінами протоку, через яку зазвичай проходить 20% світового експорту нафти та газу. За його словами, американські військові також почнуть знищувати міни, встановлені іранцями в протоці, і готові «добити те, що залишилося від Ірану», написав президент США.

Що передувало рішенню

Свої погрози Трамп зробив після того, як 11 квітня США та Іран не змогли досягти угоди на прямих переговорах у Пакистані, які тривали понад 20 годин.

Президент США заявив, що зустріч «пройшла добре» і сторонам вдалося погодити «більшість пунктів», але не «єдиний справді важливий момент» — відмова Ірану від розробки ядерної зброї.

Ормузька протока — один із найважливіших енергетичних коридорів світу

Ормузька протока — один із найважливіших енергетичних коридорів світу, і його фактичне закриття після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану шість тижнів тому призвело до безпрецедентних перебоїв у постачаннях та різкого зростання цін на нафту та газ. Питання про його відкриття стало одним із ключових пунктів обговорення під час переговорів.

У день зустрічі переговорників Ормузькою протокою пройшли три супертанкери сукупною транспортною ємністю близько 6 млн барелів. Це найбільший обсяг експорту нафти через протоку за шість тижнів, наголошував Bloomberg. З урахуванням іранського експорту через протоку, яка у березні становила приблизно 1,7 млн барелів на добу, загальний обсяг постачань 11 квітня становив приблизно половину від довоєнного рівня, підрахувало агентство.

Проте позитивна тенденція не збереглася. 12 квітня два нафтотанкери, які намагалися через протоку вийти в Перську затоку, розгорнулися в останній момент, коли стало відомо про провал переговорів і постало питання, що буде з раніше оголошеним припиненням вогню, пише Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Новини по темі
Всі новини
