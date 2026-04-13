НБУ ліквідував «Мотор-Банк»

Національний банк України ухвалив остаточне рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії у АТ «МОТОР-БАНК». Процедура припинення діяльності відбувається паралельно з передачею залишків активів та зобов'язань установи до комерційного сектору. Про це повідомляє пресслужба НБУ 13 квітня.

Передісторія

Рішення щодо припинення діяльності фінустанови (ЄДРПОУ 35345213) ґрунтується на пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), яку було внесено 6 квітня 2026 року.

Цьому фіналу передувало рішення регулятора, ухвалене 19 лютого 2026 року. Тоді Нацбанк офіційно відніс АТ «МОТОР-БАНК» до категорії неплатоспроможних. Безпосередньою причиною стало ігнорування письмової вимоги НБУ: після того, як банк отримав статус проблемного, його керівництво так і не спромоглося у визначений строк підготувати та надати доопрацьований план фінансового оздоровлення.

Передача активів та можливості оскарження

Наразі процедура виведення банку з ринку передбачає, що частина активів та клієнтських зобов'язань збанкрутілого «Мотор-Банку» автоматично переходить на обслуговування до комерційного «Асвіо Банку». ФГВФО вже підписав відповідну угоду про передачу портфеля, після реалізації якої державну фінустанову буде остаточно ліквідовано.

Постанова про відкликання ліцензії набуває чинності в день її офіційного доведення до відома керівництва АТ «МОТОР-БАНК». Водночас законодавство залишає формальне право оскаржити дії НБУ в адміністративному суді. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, на подання позову відводиться три місяці з дня оприлюднення рішення.

Від активів Богуслаєва до структур Супруненків

Історія краху «Мотор-Банку» безпосередньо пов'язана з його колишнім бенефіціаром — експрезидентом компанії «Мотор Січ» В'ячеславом Богуслаєвим. Після його арешту за підозрою у державній зраді, держава ініціювала конфіскацію активів. Влітку 2024 року 100% акцій банку перейшли у власність держави (в особі Фонду держмайна). Щодо «Асвіо Банку», який викупив кредитний портфель та пасиви збанкрутілої установи, то він є приватним банком, ключовими власниками якого виступають бізнесмени брати В'ячеслав та Олександр Супруненки.