Призначення ставленика Трампа у ФРС зайшло в глухий кут

Процес затвердження Кевіна Ворша на посаду нового голови Федеральної резервної системи США опинився під загрозою зриву. Через безпрецедентний політичний тиск та затримки в Сенаті, чинний керівник американського центробанку Джером Пауелл може зберегти свій вплив навіть після формального завершення каденції. Про це повідомляє Financial Times.

Процедурний параліч у Сенаті

До кінця другого терміну Пауелла залишається лише місяць — його повноваження спливають 15 травня. Проте впливовий банківський комітет Сенату досі не спромігся призначити дату слухань щодо затвердження його наступника.

Більше того, законодавці навіть не отримали базового пакета документів від кандидата: декларацій про фінансовий стан та відповідей на стандартний опитувальник, які є обов'язковими перед початком процедури. За словами двох обізнаних джерел, команда Кевіна Ворша очікувала на розгляд кандидатури наступного тижня, але тепер сенатський «допит» відкладено щонайменше до кінця квітня. Офіційний представник з оточення кандидата виправдовується тим, що вони намагаються владнати «кілька невирішених процедурних питань», поки сам Ворш проводить кулуарні зустрічі з демократами та республіканцями.

Колишній посадовець Федерального резервного банку Нью-Йорка, а нині експерт Evercore ISI Крішна Гуга зазначає, що таке зволікання суттєво підвищує шанси на те, що Варш не встигне перебрати керівництво центробанком вчасно. Затримка виглядає особливо показовою з огляду на те, що Дональд Трамп розпочав пошук нового голови ФРС ще минулого літа заради оперативного «перезавантаження» монетарної політики. Президент публічно представив Ворша як свого фаворита наприкінці січня, проте офіційно вніс подання до Конгресу лише на початку минулого місяця.

Кримінальна справа як інструмент тиску

Головним тригером цього хаосу стала скандальна розслідувальна кампанія Міністерства юстиції США (DOJ) проти Джерома Пауелла. Офіційним приводом для кримінального провадження стало нібито нецільове використання коштів та перевищення витрат на реконструкцію штаб-квартири ФРС на суму 2,5 млрд доларів. Ця політично вмотивована справа вже викликала шквал критики представників обох партій.

Республіканський сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс, який планує піти у відставку після проміжних виборів у листопаді, відкрито пообіцяв заблокувати кандидатуру Ворша на рівні комітету, доки Мін'юст не припинить переслідування чинного голови ФРС. Інші сенатори-республіканці також висловлюють занепокоєння, що ставить під сумнів успіх голосування у повному складі Сенату.

Поки Трамп відкрито аплодує діям прокурорів, очільниця прокуратури округу Колумбія Джанін Пірро пообіцяла продовжувати тиск на Пауелла. Її не зупинило навіть те, що минулого місяця федеральний суддя Джеймс Боасберг заблокував видачу повісток до центробанку, прямо констатувавши, що адміністрація Трампа не надала «абсолютно жодних доказів» причетності чинного голови ФРС до злочину.

Якщо процес затягнеться, Пауелл автоматично залишиться на чолі ради керуючих ФРС та Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) до інавгурації наступника. Це руйнує плани Трампа, який прагне змусити регулятора швидко знизити вартість запозичень. Згідно із законом, Пауелл може залишатися рядовим керівником ФРС аж до 2028 року. Минулого місяця він жорстко відрізав, що «не має наміру залишати раду, поки розслідування не завершиться прозоро і остаточно», додавши, що досі не ухвалив рішення про дострокову відставку.

Мільярдери в тіні: чиї інтереси представляє Кевін Ворш

Сам Кевін Варш, який мріяв про крісло голови ФРС понад десять років (ще у 2006 році ставши наймолодшим керівником в її історії та виконуючи роль зв'язкового з Волл-стріт під час кризи), тепер готується до прискіпливих перевірок власних активів.

Очікується, що його майнові декларації покажуть колосальні статки. Його дружина Джейн Лаудер є спадкоємицею косметичної імперії Estée Lauder. Її батько, Рональд Лаудер — один із головних фінансових донорів Трампа, який лише у березні 2025 року перерахував 5 млн доларів пропрезидентській групі Maga Inc.

Кар'єра самого Ворша з 2011 року також тісно пов'язана з великим капіталом. Він працює у сімейному офісі мільярдера Стенлі Дракенміллера — відомого макроінвестора, який спекулює глобальними активами від акцій до валют. В останні роки Ворш став ключовим посередником між Дракенміллером та Кремнієвою долиною, організовуючи інвестиції у приватні технологічні стартапи. До того ж кандидат засідає в радах директорів логістичного гіганта UPS та південнокорейської корпорації Coupang (посади, від яких йому доведеться відмовитися).

Попри такий очевидний шлейф корпоративних інтересів, Білий дім продовжує наполягати на швидкому затвердженні свого кандидата. Представник адміністрації цинічно стверджує, що «академічні регалії» Ворша та його успіхи в приватному секторі нібито «відновлять довіру та компетентність» у центробанку.

Як Волл-стріт намагається приватизувати центробанк

Аналіз ширшого економічного бекграунду свідчить, що затягування призначення Ворша є наслідком боротьби за збереження інституційної незалежності ФРС. Стенлі Дракенміллер, роботодавець Ворша, має колосальний неформальний вплив на політику нової адміністрації — його підопічним є і чинний міністр фінансів США Скотт Бессент. Експерти вказують, що атака Мін'юсту на Пауелла за «перевитрати на ремонт» є виключно інструментом політичного шантажу, щоб передати контроль над монетарною політикою США лояльним до Волл-стріт фігурам. Минулого року три колишні голови ФРС та ключові центробанкіри Європи вже публічно засудили кримінальне переслідування Пауелла, назвавши його небезпечним прецедентом тиску, що загрожує макроекономічній стабільності.