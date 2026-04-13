Долар та угорський форинт зростають на тлі політичних новин

Світові ринки фіксують зростання американської валюти як захисного активу через зрив мирних домовленостей між Вашингтоном і Тегераном та підготовку США до військової блокади ключових морських шляхів. Тим часом зміна політичного курсу в Угорщині спровокувала аномальний стрибок національної валюти. Про це повідомляє Reuters 13 квітня.

Провал дипломатії та загроза блокади

Мирні переговори між США та Іраном завершилися безрезультатно, що поставило під загрозу крихкий двотижневий режим припинення вогню. У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що американський військовий флот розпочне блокування Ормузької протоки. Центральне командування США уточнило: військові почнуть зупиняти весь морський трафік, який входить до іранських портів або виходить із них.

Аналітики банку BNP Paribas визнали власні прорахунки в оцінці ситуації. «Ми очікували, що переговори будуть складними та тривалими, але припускали, що зустрічі цими вихідними покладуть початок процесу, який принаймні призведе до певного рівня стабілізації ситуації», — зазначили вони у своєму звіті, додавши, що це припущення «було очевидно хибним». Утім, експерти не виключають відносно швидкого відновлення діалогу з огляду на поточний графік перемир'я.

Валютні гойдалки та пошук «тихої гавані»

На тлі геополітичного загострення долар США почав торговельну сесію понеділка зі зростання. Хоча згодом американська валюта дещо втратила здобуті позиції, євро просів на 0,3% — до позначки $1,1689. Британський фунт також знизився на 0,4%, досягнувши $1,3403 (обидві європейські валюти дещо відіграли падіння після ранкових мінімумів). Валюти, що традиційно чутливі до ризиків, також опинилися під тиском: австралійський долар впав на 0,5% (до $0,7037), а новозеландський — на 0,3% (до $0,5824).

Загалом індекс долара США, який вимірює його силу щодо кошика з шести основних валют, знизився на 0,1% до рівня 98,999, проте залишається поблизу своїх максимальних значень з 7 квітня.

Реакція Азії на енергетичний шок

Американська валюта зміцнилася на 0,3% проти японської єни, досягнувши показника 159,68. Водночас дохідність японських еталонних 10-річних державних облігацій підскочила на 5,5 базисних пунктів — до 2,49%. Це найвищий рівень за останні майже три десятиліття.

Ринки очікують на виступ голови Банку Японії Кадзуо Уеди в понеділок, щоб зрозуміти, як регулятор реагуватиме на енергетичний шок, спровокований війною в Ірані. За поточних умов перспектива підвищення ключової ставки на найближчому засіданні центробанку, що завершиться 28 квітня, виглядає вкрай туманною.

За оцінками експертів Nomura, європейські та японські регулятори ризикують ухвалити хибні рішення. «Ризик політичних помилок у Японії та Європі відносно високий. Це означає, що гроші схилятимуться до повернення в доларові активи просто через брак кращих альтернатив», — пояснюють аналітики.

Політичний розворот в Угорщині та стрибок форинта

Окремим феноменом торговельної сесії став угорський форинт. На недільних національних виборах уряд багаторічного лідера Віктора Орбана, який перебував при владі 16 років, зазнав поразки від нової правоцентристської партії Тиса.

Після цієї новини форинт злетів на 1,7% — до 314,55 за долар, що є його найсильнішим показником із січня. Відносно євро зростання склало 2%, закріпивши валюту на найвищому рівні за останні три роки.

Експерти Goldman Sachs пояснюють такий оптимізм очікуваннями розблокування європейського фінансування: «Угорські активи позитивно відреагували на новини на ранніх торгах. Частково це пов'язано з тим, що такий результат передбачає відносно швидке та повне вивільнення надходжень із фондів ЄС до Угорщини». Аналітики банку нагадують, що європейські кошти з поточного бюджету на 2021−2027 роки становлять приблизно 3% угорського ВВП на рік, і майже половина з них наразі залишається замороженою.