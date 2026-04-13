Долар та угорський форинт зростають на тлі політичних новин

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 квітня 2026, 10:56

Долар та угорський форинт зростають на тлі політичних новин

Світові ринки фіксують зростання американської валюти як захисного активу через зрив мирних домовленостей між Вашингтоном і Тегераном та підготовку США до військової блокади ключових морських шляхів. Тим часом зміна політичного курсу в Угорщині спровокувала аномальний стрибок національної валюти. Про це повідомляє Reuters 13 квітня.

Світові ринки фіксують зростання американської валюти як захисного активу через зрив мирних домовленостей між Вашингтоном і Тегераном та підготовку США до військової блокади ключових морських шляхів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Провал дипломатії та загроза блокади

Мирні переговори між США та Іраном завершилися безрезультатно, що поставило під загрозу крихкий двотижневий режим припинення вогню. У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що американський військовий флот розпочне блокування Ормузької протоки. Центральне командування США уточнило: військові почнуть зупиняти весь морський трафік, який входить до іранських портів або виходить із них.

Аналітики банку BNP Paribas визнали власні прорахунки в оцінці ситуації. «Ми очікували, що переговори будуть складними та тривалими, але припускали, що зустрічі цими вихідними покладуть початок процесу, який принаймні призведе до певного рівня стабілізації ситуації», — зазначили вони у своєму звіті, додавши, що це припущення «було очевидно хибним». Утім, експерти не виключають відносно швидкого відновлення діалогу з огляду на поточний графік перемир'я.

Валютні гойдалки та пошук «тихої гавані»

На тлі геополітичного загострення долар США почав торговельну сесію понеділка зі зростання. Хоча згодом американська валюта дещо втратила здобуті позиції, євро просів на 0,3% — до позначки $1,1689. Британський фунт також знизився на 0,4%, досягнувши $1,3403 (обидві європейські валюти дещо відіграли падіння після ранкових мінімумів). Валюти, що традиційно чутливі до ризиків, також опинилися під тиском: австралійський долар впав на 0,5% (до $0,7037), а новозеландський — на 0,3% (до $0,5824).

Загалом індекс долара США, який вимірює його силу щодо кошика з шести основних валют, знизився на 0,1% до рівня 98,999, проте залишається поблизу своїх максимальних значень з 7 квітня.

Реакція Азії на енергетичний шок

Американська валюта зміцнилася на 0,3% проти японської єни, досягнувши показника 159,68. Водночас дохідність японських еталонних 10-річних державних облігацій підскочила на 5,5 базисних пунктів — до 2,49%. Це найвищий рівень за останні майже три десятиліття.

Ринки очікують на виступ голови Банку Японії Кадзуо Уеди в понеділок, щоб зрозуміти, як регулятор реагуватиме на енергетичний шок, спровокований війною в Ірані. За поточних умов перспектива підвищення ключової ставки на найближчому засіданні центробанку, що завершиться 28 квітня, виглядає вкрай туманною.

За оцінками експертів Nomura, європейські та японські регулятори ризикують ухвалити хибні рішення. «Ризик політичних помилок у Японії та Європі відносно високий. Це означає, що гроші схилятимуться до повернення в доларові активи просто через брак кращих альтернатив», — пояснюють аналітики.

Політичний розворот в Угорщині та стрибок форинта

Окремим феноменом торговельної сесії став угорський форинт. На недільних національних виборах уряд багаторічного лідера Віктора Орбана, який перебував при владі 16 років, зазнав поразки від нової правоцентристської партії Тиса.

Після цієї новини форинт злетів на 1,7% — до 314,55 за долар, що є його найсильнішим показником із січня. Відносно євро зростання склало 2%, закріпивши валюту на найвищому рівні за останні три роки.

Експерти Goldman Sachs пояснюють такий оптимізм очікуваннями розблокування європейського фінансування: «Угорські активи позитивно відреагували на новини на ранніх торгах. Частково це пов'язано з тим, що такий результат передбачає відносно швидке та повне вивільнення надходжень із фондів ЄС до Угорщини». Аналітики банку нагадують, що європейські кошти з поточного бюджету на 2021−2027 роки становлять приблизно 3% угорського ВВП на рік, і майже половина з них наразі залишається замороженою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+12
1долар= 1долару
1долар= 1долару
13 квітня 2026, 11:49
#
А коли Угорщина проголосує за метоличкою Урсули по Україні, форинт прогнеться чи встоїть?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
13 квітня 2026, 13:03
#
А для чого угорщині гроші з фонду євросоюзу, вони ж такі сильні європейці, невже без кредитів не виживають теж?

шалений ріст 1,7%?? Очікуйте шалений ріст на паливо до європейського рівня, отара.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами