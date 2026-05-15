Станом на 15 травня 2026 року на українських АЗС зберігається відносна стабільність цін. Водночас дизель і автогаз продовжили дешевшати, тоді як бензин А-92 незначно додав у вартості. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
15 травня 2026, 14:16
Ціни на пальне 15 травня: автогаз подешевшав на 46 копійок
Актуальна вартість пального
- Бензин А-95 преміум утримує позиції без змін. Середня ціна становить 77,48 грн/л.
- Бензин А-95 продемонстрував символічне здешевлення на 2 копійки і торгується в середньому по 73,62 грн/л.
- Бензин А-92 став єдиною позицією, яка незначно зросла в ціні — на 3 копійки, зафіксувавшись на позначці 67,18 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшало 10 копійок, його середня вартість наразі становить 87,56 грн/л.
- Автогаз показав найвідчутніше зниження ціни за добу. Вартість автомобільного газу впала на 46 копійок до 47,86 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
