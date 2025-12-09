С 1 января в цену электрокаров будут включать НДС: что происходит с ценами на авто

На рынке электромобилей нарастает ажиотаж. «Минфин» уже писал , что с нового года льготы на растаможку таких авто (сейчас освобождены от уплаты НДС, ввозной пошлины и сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации) отменяются. Импортеры, казалось бы, нашли выход из ситуации — завезли большие запасы. Их должно было хватить еще на несколько месяцев активных продаж. Но налоговая уже предупредила, что за авто, которые станут продавать с 1 января 2026 года, уже нужно платить НДС, даже если они были растаможены в 2025 году. Это значит, что авто с электроприводом с января следующего года прибавят в цене 20%.

Необходимость платить НДС существенно удорожает покупку: к примеру, на среднестатистическом новом китайском авто за $20 тыс. — это плюс $4 тыс. По факту, у украинцев осталось порядка трех недель, чтобы успеть купить электрокар, без учета повышенных налогов.

Понятно, что распродать за три недели запас авто на несколько месяцев вперед вряд ли реально. Поэтому не исключено, что некоторые торговцы будут активно стимулировать спрос, предлагая дополнительные скидки, лишь бы склады с машинами не зависли мертвым грузом с января 2026 года.

Впрочем, как говорит глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий, для б/у авто все равно остается лазейка — как уйти от уплаты НДС со следующего года. «Минфин» разбирался, что происходит в сегменте электрокаров, и стоит ли спешить их покупать до нового года.

Новые электрокары: НДС задним числом

В Налоговый кодекс так и не внесли правки, которыми пролонгируются льготы на ввоз электрокаров. А текущие преференции действуют до 1 января 2026 года. Впрочем, налоги на авто с электроприводом возвращаются лишь частично. На них вводится НДС, но по-прежнему не будет ввозной пошлины (а это 10% от стоимости авто) и отчислений в Пенсионный фонд при первой регистрации.

Акцизный сбор на электрокары есть и сейчас, но он относительно небольшой и не превышает несколько сотен евро (сумма зависит от емкости батареи). То есть электрокары, даже после отмены льгот, все равно останутся более дешевыми в растаможке, чем «обычные» машины.

Отметим, что импортеры заблаговременно готовились к «дате Х», и начали завозить увеличенные запасы «электричек» еще с весны этого года.

Расчет был простой: машины, растаможенные по льготам в 2025 году, планировали продавать по ценам «без налогов» и в следующем году — пока не опустеют склады.

Таким образом, эксперты ожидали достаточно затяжной переходной период, в течение которого украинские водители должны были постепенно привыкнуть к новым ценникам.

Но, судя по всему, переходного периода не будет. Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) направила письмо в Государственную налоговую службу с просьбой пояснить нюансы возврата НДС на электрокары.

В этом письме ВААИД просила налоговиков разъяснить, возникают ли обязательства при уплате налога на добавленную стоимость в таких случаях:

Электромобиль был завезен импортером до 1 января 2026 года, а после этого срока его продают дилеры. Электрокар был куплен дилером у импортера до 1 января 2026 года, а после этой даты он продается клиентам. Электромобиль продается клиенту дилером после 1 января следующего года, само авто было выкуплено у импортера после 1 января, но тот завез его еще в 2025 году. Импортер зарегистрировал авто до 1 января 2026 года и продает его дилеру после этой даты. Дилер зарегистрировал электромобиль на себя до 1 января 2026 года, но продает его клиенту после этой даты.

То есть, как видно, ВААИД смоделировала все возможные модели продажи новых электрокаров в следующем году.

В ответе ГНС на запрос автоимпортеров, подписанном заместителем главы налоговой службы Андреем Троцким, отмечается, что с 1 января 2026 года поставщик обязан начислить НДС, вне зависимости от того, был ли такой автомобиль завезен на территорию Украины в режиме освобождения от НДС, а также независимо от даты оформления права собственности на него автоимпортером и дилером.

«Исходя их этого, все дилеры, которые останутся с непроданными электромобилями после 24.00 21 декабря 2025 года, автоматически получат НДС в придачу. Поэтому им лучше избавиться от льготных авто до этой даты за любую цену», — отметили в Autoconsulting.

Таким образом, по новым электрокарам из салонов ситуация ясна уже сейчас — с нового года они автоматически подорожают на 20%.

Варианты для б/у электрокаров

Отметим, что пояснения налоговой касаются только авто, завезенных и реализуемых юридическими лицами, а это преимущественно новые электрокары.

По словам Станислава Бучацкого, в сегменте б/у электромобилей ситуация, на первый взгляд, выглядит куда проще. Поскольку, если поставить такую машину на учет в сервисном центре МВД до конца текущего года, зарегистрировав на частное лицо, то никаких доплат 20% НДС при последующих перепродажах платить уже не нужно.

«Скорее всего, сейчас будет поток массовых постановок электрокаров на первую регистрацию. Небольшие фирмы, которые завозили авто на себя, станут оформлять их на родственников и знакомых, лишь бы уйти от необходимости платить НДС с нового года», — говорит Бучацкий.

Но на самом деле и в этом случае могут быть проблемы. Во-первых, по словам Бучацкого, вряд ли успеют поставить на учет б/у авто, доставленные из-за границы с разного рода «изъянами», скажем, после аварии: перед регистрацией им нужно пройти еще и сертификацию, а сертификат на битые машины в Украине не выдается.

Во-вторых, по словам руководителя компании Autoconsulting Олега Омельницкого, согласно действующему законодательству, частное лицо может продать без налогов только одно авто в год, последующие сделки — уже с налогами. Таким образом, схема постановки на учет электрокаров на частников с целью продавать их без налогов в следующем году вряд ли будет массовой.

«Как вариант — зарегистрировать авто на лизинговую компанию и потом сдавать их в лизинг, имея преимущества в стартовой цене. Таким путем планируют пойти некоторые операторы c собственными лизинговыми компаниями», — отметил Омельницкий.

Но свои лизинговые компании есть далеко не у всех продавцов электрокаров, а запустить их с нуля за три недели до нового года вряд ли реально. Поэтому такая схема также вряд ли будет массовой.

Таким образом, как отмечает Бучацкий, в сегменте подержанных электрокаров после Нового года останется определенное количество машин «по старым ценам», но вряд ли их будет много.

Что будет с ценами

Что означают «сюрпризы» с НДС для рынка электромобилей? Первое последствие — явный переизбыток предложения до конца этого года.

Многие продавцы хотят как можно быстрее распродать завезенную технику, опасаясь, что после нового года она зависнет мертвым грузом, а вложенные средства будут заморожены на неопределенный период.

«Теперь уже продавцы будут охотится за клиентами, а не наоборот, как было до этого. Все же на кону — 20% от стоимости авто», — отмечает Омельницкий.

Не исключено, что под новый год в салонах будут акции и скидки на электрокары. Таким образом, те водители, которые готовы покупать быстро, смогут «вскочить в последний вагон» и купить электромобиль не только без налогов, но и с дополнительными скидками.

К примеру, компания «Автокапитал» уже распродает электромобили Mercedes 2024 года выпуска со скидками 19−40%. В «АВТ Бавария» предлагаются электромобили BMW со скидкой до 23% (на те авто, что есть в наличии) плюс возможность оформить кредит под -0,01% на первые три года (аванс — 40% от стоимости авто).

Kia до конца этого года можно купить со скидкой до 6 тысяч евро.

Второе последствие — резкое подорожание электрокаров уже с 1 января 2025 года — плюс 20%, а это несколько тысяч долларов даже на сравнительно недорогой машине.

По мнению Бучацкого, такое подорожание заморозит продажи, а, следовательно, и импорт новых «электричек» как минимум на 2−3 месяца.

«Мы прогнозируем обвал поставок минимум на 15%, максимум — на 40%. Всем понадобится время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Но затем спрос на электрокары начнет оживать. Ведь, даже с учетом НДС, такие авто остаются дешевле „обычных“, поскольку на них по-прежнему не предусмотрена ввозная пошлина, а также нет отчислений в Пенсионный фонд при первой регистрации. Кроме того, электромобили остаются выгодными в эксплуатации, особенно для тех, кто может заряжать их дома, а не на специализированных АЗС», — говорит эксперт.

Что касается б/у авто, то итоговые ценники на них могут и не взлететь сразу на 20% с 1 января 2026 года. Ведь в Украине достаточно большой рынок вторичных перепродаж таких автомобилей. Собственники таких авто покупали их еще без налогов, поэтому «честный» ценник и в дальнейшем не должен их содержать.

Понятно, что, в случае повышенного спроса, владельцы могут «приклеить» к цене 20%, аргументируя это ростом стоимости электрокаров по всему рынку. Но, с учетом переизбытка предложения, это вряд ли возможно. Ходовые модели, если и подорожают, то на 5−10%, а те, что продаются долго, останутся со старыми ценниками. Более того, под конкретного покупателя собственники и дальше могут идти на уступки.