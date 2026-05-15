Попит на гібридні авто в Україні у квітні зріс на третину: найпопулярніші моделі

Протягом квітня 2026 року вітчизняний автопарк поповнився понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів, включаючи класичні гібриди HEV та плагін-гібриди PHEV. За даними асоціації Укравтопром, це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.