Протягом квітня 2026 року вітчизняний автопарк поповнився понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів, включаючи класичні гібриди HEV та плагін-гібриди PHEV. За даними асоціації Укравтопром, це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.
15 травня 2026, 10:02
Попит на гібридні авто в Україні у квітні зріс на третину: найпопулярніші моделі
Зміна структури ринку
Попри загальне зростання продажів, структура ринку дещо змінилася на користь вживаних машин. Частка нових автомобілів у квітневих реєстраціях склала 55%, тоді як торік цей показник досягав 63%.
Топ-3 найпопулярніших нових гібридів
Японські виробники продовжують утримувати лідерство в автосалонах:
- Toyota RAV-4 — незмінний фаворит українців, свій вибір на ньому зупинили 347 покупців.
- Toyota Yaris Cross — срібний призер місяця з результатом 120 зареєстрованих авто.
- Nissan Qashqai — замикає трійку лідерів (102 од.).
Топ-3 найпопулярніших гібридів із пробігом
У сегменті «свіжопригнаного» імпорту розгорнулася ситуація наступна:
- Ford Escape — завоював першість серед авто з пробігом (97 од.).
- Kia Niro — посів другу сходинку (81 од.).
- Toyota Prius — легендарний засновник класу опинився на третьому місці (76 од.).
Джерело: Мінфін
