15 травня 2026, 10:02

Попит на гібридні авто в Україні у квітні зріс на третину: найпопулярніші моделі

Протягом квітня 2026 року вітчизняний автопарк поповнився понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів, включаючи класичні гібриди HEV та плагін-гібриди PHEV. За даними асоціації Укравтопром, це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зміна структури ринку

Попри загальне зростання продажів, структура ринку дещо змінилася на користь вживаних машин. Частка нових автомобілів у квітневих реєстраціях склала 55%, тоді як торік цей показник досягав 63%.

Топ-3 найпопулярніших нових гібридів

Японські виробники продовжують утримувати лідерство в автосалонах:

  • Toyota RAV-4 — незмінний фаворит українців, свій вибір на ньому зупинили 347 покупців.
  • Toyota Yaris Cross — срібний призер місяця з результатом 120 зареєстрованих авто.
  • Nissan Qashqai — замикає трійку лідерів (102 од.).

Топ-3 найпопулярніших гібридів із пробігом

У сегменті «свіжопригнаного» імпорту розгорнулася ситуація наступна:

  • Ford Escape — завоював першість серед авто з пробігом (97 од.).
  • Kia Niro — посів другу сходинку (81 од.).
  • Toyota Prius — легендарний засновник класу опинився на третьому місці (76 од.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
