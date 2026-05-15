Кабмін спрямував понад 5,6 млрд грн на компенсації ветеранам: хто отримає житло

Кабінет Міністрів України розширює програму соціальної підтримки захисників та їхніх сімей. Цьогоріч фокус держави зосереджений на забезпеченні ветеранів житлом, підтримці їхнього бізнесу та створенні інклюзивної інфраструктури. Про це повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Житлове питання

Уряд затвердив розподіл грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5,67 млрд гривень. Ці кошти дозволять придбати власні оселі для понад 2 100 українців.

Хто отримає допомогу:

Ветерани війни з інвалідністю I-II групи, отриманою внаслідок бойових дій.

Родини полеглих захисників та захисниць України.

Комплексна підтримка ветеранів

Окрім житлових сертифікатів, урядова стратегія передбачає низку інших напрямів:

Спрощуються компенсації на переобладнання авто для ветеранів і ветеранок з інвалідністю

Тепер разом із заявою можна одразу подати інформацію про витрати на переобладнання авто та реквізити банківського рахунку. Врегульовано випадки, коли людина проживає не за місцем офіційної реєстрації — у такому разі заяву необхідно переслати впродовж трьох днів.

Рішення щодо компенсації ухвалюватимуть упродовж п’яти днів після отримання документів.

Удосконалюється система надання статусу ветерана війни

Міністерство у справах ветеранів координуватиме контроль за дотриманням єдиних правил під час ухвалення рішень про надання статусів ветеранів війни. Це допоможе зробити систему більш прозорою та уникати несправедливих рішень. Йдеться про випадки, коли людині можуть безпідставно відмовити у наданні статусу або, навпаки, надати його незаконно.

Розвивається захист інтелектуальної власності

Відтепер ветерани та ветеранки сплачуватимуть знижені збори за реєстрацію винаходів, торговельних марок, промислових зразків та інших об'єктів інтелектуальної власності.

Зокрема, оновлюється та цифровізується процес подання заявок. Для електронної форми подачі діятимуть нижчі збори. Підтримується розвиток власної справи, інноваційних проєктів, які допомагають реалізувати військовий досвід та навички.

Підтримуються ветеранські спортивні програми

Кабмін затвердив план підготовки та участі українських збірних команд ветеранів у міжнародних спортивних змаганнях. Також запускаєтьcя проєкт з розвитку спортивної інфраструктури для занять спортом ветеранів.