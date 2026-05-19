Український авторинок продовжує активно поповнюватися легковиками з-за океану. Упродовж квітня 2026 року українці придбали 3,9 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Це на 0,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого, 2025 року, повідомляє асоціація «Укравтопром».
19 травня 2026, 9:03
Топ вживаних авто зі США, які українці купували у квітні
Середній вік ввезених «американців» з пробігом, які отримали українські номери у квітні, становить 6,5 року.
Яке паливо обирають українці
Попри глобальні тренди на екологічність, класичні двигуни внутрішнього згоряння досі утримують лідерство, хоча частка електрокарів залишається вагомою:
- Бензинові автомобілі — абсолютні лідери сегменту (55% від загальної кількості);
- Електромобілі (BEV) посіли другу сходинку з часткою у 24%;
- Гібридні моделі (HEV/PHEV) охопили 13% ринку;
- Дизельні авто становлять лише 5% від усіх привезних машин;
- Автомобілі з ГБО замикають список із показником у 3%.
ТОП-5 найпопулярніших моделей із США
П’ятірка лідерів виглядить наступним чином:
- Ford Escape — 423 од.;
- Tesla Model Y — 279 од.;
- Tesla Model 3 — 263 од.;
- Nissan Rogue — 257 од.;
- BMW X5 — 256 од.
Джерело: Мінфін
