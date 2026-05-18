Вже зареєстрували петицію із пропозицією посилити правила для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіробордів та іншого легкого електротранспорту. Автори ініціативи пропонують запровадити вікові обмеження, обов’язкове навчання з ПДР та сертифікацію для водіїв електротранспорту, пише sud.ua.
18 травня 2026, 19:41
Для водіїв електросамокатів хочуть запровадити вікові обмеження
Йдеться насамперед про електросамокати, які за останні роки стали повноцінною частиною міського трафіку, але водночас створили нові ризики для пішоходів і самих користувачів.
Що пропонують змінити
Автори петиції № 41/009894−26еп закликають Кабмін підготувати зміни до законодавства та запровадити:
- заборону користування електросамокатами для дітей до 14 років на дорогах, тротуарах і велодоріжках;
- дозвіл для дітей їздити лише у дворах та спеціальних зонах;
- обов’язкові курси з правил дорожнього руху для користувачів від 14 років;
- спеціальний сертифікат або водійське посвідчення для керування електротранспортом;
- перевірку віку через Дію у сервісах прокату;
- відповідальність прокатних компаній за допуск неповнолітніх;
- посилений контроль з боку поліції.
Ініціатори пояснюють це зростанням кількості ДТП за участю електросамокатів у містах України.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1