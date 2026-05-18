Для водіїв електросамокатів хочуть запровадити вікові обмеження

Вже зареєстрували петицію із пропозицією посилити правила для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіробордів та іншого легкого електротранспорту. Автори ініціативи пропонують запровадити вікові обмеження, обов’язкове навчання з ПДР та сертифікацію для водіїв електротранспорту, пише sud.ua .

Йдеться насамперед про електросамокати, які за останні роки стали повноцінною частиною міського трафіку, але водночас створили нові ризики для пішоходів і самих користувачів.

Що пропонують змінити

Автори петиції № 41/009894−26еп закликають Кабмін підготувати зміни до законодавства та запровадити:

заборону користування електросамокатами для дітей до 14 років на дорогах, тротуарах і велодоріжках;

дозвіл для дітей їздити лише у дворах та спеціальних зонах;

обов’язкові курси з правил дорожнього руху для користувачів від 14 років;

спеціальний сертифікат або водійське посвідчення для керування електротранспортом;

перевірку віку через Дію у сервісах прокату;

відповідальність прокатних компаній за допуск неповнолітніх;

посилений контроль з боку поліції.

Ініціатори пояснюють це зростанням кількості ДТП за участю електросамокатів у містах України.