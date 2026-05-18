У квітні український автопарк поповнили 3007 авто на електротязі (BEV). Про це йдеться в даних Укравтопрому.
18 травня 2026, 8:47
Понад 400 авто за місяць: Львівська область стала лідером за реєстраціями
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 416 од. (92% вживані);
- місто Київ — 318 од. (55% вживані);
- Київська обл. — 225 од. (72% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 213 од. (76% вживані);
- Рівненська обл. — 203 од. (86% вживані).
В частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:
- у Києві та Дніпропетровській обл. — BYD Leopard 3;
- на Львівщині та Київщині — BYD Sea Lion 06;
- на Рівненщині — BYD E2.
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
- TESLA Model Y — у Львівській, Київській та Дніпропетровській обл.;
- TESLA Model 3 — у м.Києві;
- NISSAN Leaf — на Рівненщині.
Джерело: Мінфін
