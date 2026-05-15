15 травня 2026, 12:36

У Львові суд дозволив узаконити будинок без документів

Личаківський районний суд міста Львова розглянув справу за позовом громадянки до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області та Львівської міської ради щодо визнання права власності на самочинно збудований житловий будинок. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Йшлося про будинок площею 272,5 кв. м, зведений на земельній ділянці з кадастровим номером 4610137200:05:006:0265. Позивачка також просила присвоїти об'єкту поштову адресу та зареєструвати право власності.

Як виник самобуд

Як встановлено матеріалами справи, будівництво будинку було здійснене у 2012 році без дозволу на виконання будівельних робіт, а на момент зведення ділянка не була належним чином відведена під таке будівництво.

Згодом, у 2021 році, жінка оформила право власності на цю земельну ділянку площею 992 кв. м із цільовим призначенням — для будівництва та обслуговування житлового будинку. Позивачка зазначала, що будинок фактично використовується як житло, а вона там проживає.

За даними технічного обстеження, будинок є безпечним для експлуатації та відповідає державним будівельним нормам. Це також підтверджено будівельно-технічним висновком.

Жінка зверталася до Інспекції ДАБК із проханням прийняти будинок в експлуатацію за процедурою «будівельної амністії», однак отримала відмову через відсутність дозволу на будівництво.

Позиції сторін

Львівська міська рада фактично залишила рішення на розсуд суду, зазначивши, що не заперечує проти визнання права власності за умови дотримання закону, але питання адреси та реєстрації не належать до компетенції суду.

Інспекція ДАБК також не заперечувала проти задоволення позову, однак наголосила, що після рішення суду позивачці все одно потрібно буде пройти процедури реєстрації об'єкта.

Суд нагадав, що відповідно до ст. 376 Цивільного кодексу України будівля вважається самочинною, якщо зведена без дозволів або на неналежно оформленій земельній ділянці.

Водночас закон дозволяє визнати право власності на такий об'єкт, якщо:

  • земельна ділянка в подальшому офіційно надана власнику;
  • будівля є безпечною та відповідає нормам;
  • відсутні порушення прав інших осіб.

Суд встановив, що всі ці умови у справі виконані: земельну ділянку у 2021 році було оформлено у власність позивачки, а технічний стан будинку підтверджує можливість його безпечної експлуатації.

Рішення суду

У результаті суд частково задовольнив позов і визнав за жінкою право власності на самочинно збудований житловий будинок.

Водночас суд відмовив у вимогах щодо:

  • присвоєння поштової адреси;
  • державної реєстрації права власності.

Суд зазначив, що ці дії належать до компетенції відповідних органів влади і виконуються в адміністративному порядку після набрання рішенням законної сили.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
