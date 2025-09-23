Половина покупателей авто в Украине выбрали электрокар: какие проблемы их ожидают

Украинцы массово пересаживаются на электрокары. По итогам августа, впервые в истории отечественного авторынка доля их продаж достигла порядка 50% от общего объема реализации легковых машин. Доля электромобилей в автопарке уже составляет 28%, хотя еще несколько месяцев назад не превышала и четверти. «Минфин» разбирался в нюансах «электрификации» украинского авторынка.

По прогнозам экспертов, по итогам сентября, показатели могут вырасти еще больше, так как в Украину активно везут электромобили из Китая, США и Европы.

«В этот бизнес сейчас инвестируют не только автосалоны и „серые“ дилеры, но и непрофильный бизнес — начиная от частников и заканчивая агрокомпаниями. На среднестатистическом электромобиле реально заработать от тысячи долларов чистой прибыли, что привлекает все больше желающих „поднять“ легкие деньги», — говорит глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий.

Такой ажиотаж уже становится проблемой для рынка.

«Инфраструктура заметно отстает от темпов пополнения автопарка. Назревает дефицит зарядных станций. Если раньше на одну колонку у нас приходилось порядка пяти электромобилей, и это уже было больше, чем, к примеру, в Европе, то сейчас этот показатель вырос до семи авто.

В итоге растет стоимость «быстрой» зарядки. Кроме того, уже есть сложности с сервисом — далеко не у всех дилеров есть склады запчастей и квалифицированный персонал", — говорит Омельницкий.

Почему взлетели продажи

По мнению Омельницкого, этой осенью предложение в сегменте электромобилей выйдет на пиковые показатели.

Уже, по итогам августа, в Украине продали в общей сложности 11,5 тыс. транспортных средств на электротяге (сюда входят как легковые авто, так и мототехника, грузовики, автобусы), что на 12,5% больше, чем в июле, и на 22,5%, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию предоставил «Минфину» глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

По его мнению, уже в сентябре, по итогам 9 месяцев 2025 года, продажи электротехники превысят показатели всего 2024 года — для Украины это исторический рекорд.

Причина ажиотажа лежит на поверхности — с 1 января 2026 года заканчиваются льготы на импорт электрокаров. Напомним: сейчас такие авто можно поставлять без уплаты НДС и ввозной пошлины (что в общей сложности составляет 30% от стоимости транспортного средства), взимается только небольшой акциз, составляющий несколько сотен евро (конкретная сумма зависит от мощности аккумуляторной батареи). Поэтому ожидается, что уже в скором времени электрокары могут существенно подорожать. И это активно подхлестывает на них сейчас спрос.

Еще один фактор, способствующий популяризации электрокаров, — возможность экономить на топливе. Особенно большая экономия для жителей частного сектора, которые могут установить зарядку дома и заряжать авто по тарифу на электроэнергию для населения (4,32 гривны за киловатт днем, и 2,16 гривны — ночью).

Полный заряд батареи, например, Nissan Leaf с аккумулятором на 40 киловатт-часов будет стоить всего 86,4 — 172,8 гривен. Такая батарея обеспечивает пробег на уровне 240−270 километров. Для сравнения: аналогичное расстояние на бензиновом авто при среднем расходе 8 литров на сто километров потребует 19,2 — 22,3 литров топлива, стоимость которого составит порядка 1 127 — 1 309 гривен.

Позволяет экономить (правда, не так существенно) даже зарядка на специализированных АЗС, где за киловатт нужно платить до 14−18 гривен (при «быстрой» зарядке).

Кроме того, сами электромобили стоят дешевле, чем машины с ДВС. Так, подержанный Nissan Leaf или Fiat 500e можно купить за $7−8 тыс., а новый Citroen Ami стоит порядка $8,5 тыс. Авто аналогичного класса и состояния с двигателем внутреннего сгорания обойдется примерно на 20−30% дороже.

«Китайцы» рулят

По данным Института исследований авторынка, структура сегмента электротранспорта, по итогам прошлого месяца, выглядела так:

52,1%, или порядка 6 тысяч штук— свежепригнанные б/у электромобили. За месяц импорт вырос на 10%.

30,8%, или чуть больше 3,5 тысяч штук — внутренние перепродажи. По сравнению с июлем, этот показатель увеличился на 12,5%.

17%, или 1 966 штук — новые авто. По сравнению с предыдущим месяцем, поставки новых электрокаров выросли на 21,2%, а за последний год — на рекордные 62,6%.

Как видно, самую большую долю занимает «свежий» импорт — в основном из Китая и США.

«В Китае, помимо своих марок, собирают многие модели международных брендов (Volkswagen, Audi и др). В стране действует программа субсидирования покупателей электрокаров, что позволило наладить схему по поставкам новых авто или техники с минимальным пробегом по хорошим ценам», — поясняет Омельницкий.

По словам Бучацкого, по итогам августа, общий парк электромобилей в Украине составил 185 тысяч авто, из них легковушек — 181 тысяча.

Больше всего — автомобилей Tesla (20%), на втором месте — Nissan (18,9%), в топ-3 попали также автомобили Volkswagen (12,5%).

Рейтинг новых и б/у электрокаров отличается. Так, в топ-списке новых машин — BYD (за месяц продано 805 авто), Honda (310 штук), Volkswagen (248 авто).

«Если раньше список самых продаваемых электрокаров ограничивался несколькими известными марками, то сейчас покупатели активно присматриваются к новым брэндам», — говорит Бучацкий. Кроме китайских BYD, в Украине хорошо продаются автомобили премиального сегмента из Поднебесной Zeekr (сразу две модели — Zeekr 7X и Zeekr — в августе попали в топ-10)", — отмечает Бучацкий. Перечень китайских автомарок на украинском рынке постоянно расширяется. В частности, летом на него официально вышел еще один премиальный автобренд из Поднебесной — AVATR.

Что касается подержанных электрокаров, то на первом месте по популярности — Tesla (в августе их поставили 1 790 штук), на втором Nissan (621 штук), на третьем — Kia (9 549 штук).

В сегменте внутренних перепродаж лидируют Tesla (952 авто), Nissan (592 авто) и Volkswagen (423 авто).

Не хватает зарядок и сервиса

Быстрая «электрификация» авторынка уже в скором времени может спровоцировать немало проблем — как для водителей, так и для бизнеса. Омельницкий говорит, что развитие электроинфраструктуры не успевает за пополнением автопарками электрокарами. Речь идет в первую очередь о зарядных станциях.

По подсчетам Yasno, в Украине насчитывается порядка 5 тысяч зарядных станций, из которых «быстрых» — 20−25%. Больше всего зарядок сконцентрировано в Киеве и пригороде, а также во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. В то же время, по словам владельца электрозарядных станций Flash Дениса Косого, работающих станций на сегодня около 4 тысяч, из которых 1 200 — принадлежат сети EVA Chargers, 800 — Ionity Ukraine, примерно по 300 — Toka, Go To-U и т. д. Не так давно зарядки для электрокаров появились также на «обычных» АЗС сетей OKKO и WOG.

Количество зарядных станций постепенно увеличивается, но темпы существенно отстают от динамики прироста числа электрокаров. Специализированные компании сетуют на дороговизну расширения, отмечая, что во многих странах Европы развитие заправочных сетей поддерживает государство, чего в Украине пока нет.

В итоге, по оценкам Омельницкого, если ранее на среднестатистическую зарядку в Украине приходилось порядка 5 электрокаров (что по меркам ЕС уже много), то сейчас — до 7.

По данным Института исследований авторынка, средняя стоимость киловатт-часа на специализированных зарядных станциях в сентябре составила 15,27−17,77 гривен. Один из операторов в этом месяце повысил расценки на гривну, но есть и те, кто, наоборот, снизил тариф. Но с 1 сентября этого года были повышены ценники на распределение электроэнергии для потребителей 1 и 2 класса напряжения (куда попадают и заправки). Поэтому, как изменится стоимость киловатт-часа в дальнейшем — вопрос открытый.

Бучацкий приводит такие расчеты: «медленная» зарядка на 20 киловатт-часов (которых достаточно, чтобы проехать 100 километров) стоит примерно 305 гривен, «быстрая» — 355 гривен, а 10 литров бензина А-95, которых хватит на те же 100 километров, — до 590 гривен (на некоторых АЗС можно уложиться в 575−580 гривен).

То есть даже зарядка вне дома, где можно платить за электроэнергию по тарифам для населения, остается выгодной, по сравнению с покупкой того же бензина.

Но нехватка зарядных станций нивелирует это преимущество, поскольку чревата или потерей времени (если приходится заряжать авто на «медленных» станциях, либо ждать в очереди), или же вовсе делает невозможным поездки по определенным маршрутам (к примеру, по трассам, где зарядок для электрокаров вообще нет).

Еще одна проблема — сервис. «Даже большинство новых электрокаров, не говоря уже о подержанных, продают „серые“ дилеры. Многие предлагают гарантию на новые машины на год, но при этом договариваются о сервисе с небольшими СТО или „гаражами“, где мало мастеров с навыками работы с электромобилями. Кроме того, такие дилеры не вкладываются в склады запчастей, что затягивает сроки ремонтов. Официальные дилеры развивают сервисное направление, но их доля на рынке небольшая», — констатирует Омельницкий.

Такая ситуация уже в обозримом будущем может спровоцировать коллапс на рынке электромобилей, когда техника в буквальном смысле станет «грузом» для водителей — авто, вроде, есть, но особой свободы передвижения оно не обеспечивает. Если это произойдет, может резко увеличится рынок внутренних перепродаж — люди будут пытаться «сбросить» электрокары и купить вместо них «обычные» автомобили.

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин говорит еще об одном нюансе массовой «электрификации» авторынка —на АЗС падают проливы топлива, что повышает себестоимость среднестатистического литра бензина или дизеля. Если сейчас расходы на зарплаты, аренду, налоги и пр. составляют примерно 4 гривны на литр топлива, то по мере уменьшения проливов могут достигнуть и 8 гривен, что автоматически означает повышение розничных ценников на стелах АЗС.