25 березня 2026, 20:00

Головне за середу: нафта дешевшає, IPO SpaceX, Угорщина «закриває» газ

Головні фінансові новини за середу, 25 березня.

Нафта стрімко дешевшає на тлі надій на припинення вогню на Близькому Сході

У середу, 25 березня, світові ціни на нафту продемонстрували падіння приблизно на 4%. Ринок відреагував на повідомлення про те, що Сполучені Штати направили Ірану пропозицію з 15 пунктів, спрямовану на припинення війни. Це підвищило очікування щодо можливого перемир'я, яке могло б розблокувати критичні шляхи постачання в регіоні.

IPO SpaceX: як Ілон Маск готується продати ринку космічні обіцянки за $75 млрд

Аерокосмічна компанія SpaceX планує подати проспект емісії для первинного публічного розміщення акцій (IPO) вже цього тижня. Корпорація має намір залучити на фондовому ринку понад 75 мільярдів доларів, що може зробити цей вихід на біржу найдорожчим в історії світової економіки.

Рада звільнила власників пошкодженого житла від оплати комунальних послуг

25 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна.

Угорщина припиняє постачання газу Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Тотальний контроль: фінмоніторинг посилив правила звітування для банків та бізнесу

З лютого 2026 року в Україні запрацювали нові жорсткі правила фінансового моніторингу. Державна служба фінансового моніторингу зобов'язала банки та інших суб'єктів первинного фінмоніторингу обов'язково додавати виписки за рахунками клієнтів до звітів про підозрілі операції. Крім того, регулятор запровадив груповий аналіз клієнтів, об'єднуючи пов'язаних осіб у єдині схеми.

