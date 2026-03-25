25 березня 2026, 13:11

Нафта стрімко дешевшає на тлі надій на припинення вогню на Близькому Сході

У середу, 25 березня, світові ціни на нафту продемонстрували падіння приблизно на 4%. Ринок відреагував на повідомлення про те, що Сполучені Штати направили Ірану пропозицію з 15 пунктів, спрямовану на припинення війни. Це підвищило очікування щодо можливого перемир'я, яке могло б розблокувати критичні шляхи постачання в регіоні, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $4,17 (або 4%), зафіксувавшись на рівні $100,32 за барель, хоча під час торгів ціна опускалася навіть до $97,57.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $3,11 (3,4%) — до $89,24 за барель, після падіння до денного мінімуму у $86,72.

Варто зазначити, що це падіння відбулося після бурхливого вівторка, коли обидва еталони зросли майже на 5%, перш ніж втратити частину прибутку під час волатильних торгів після закриття сесії.

Мирний план Вашингтона

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 24 березня, заявив про прогрес у переговорах щодо припинення війни з Іраном. Джерела підтвердили, що Вашингтон передав Тегерану план врегулювання, який складається з 15 пунктів.

Читайте також: США передали Ірану мирний план із 15 пунктів: що вимагає Білий дім

За даними ізраїльського «2 каналу», США прагнуть встановити місячне перемир'я для обговорення цього плану. Документ, зокрема, передбачає ліквідацію ядерної програми Ірану, припинення підтримки проксі-груп та — найголовніше для ринку — відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Ситуація в Ормузькій протоці

Війна практично повністю зупинила поставки нафти та скрапленого природного газу (СПГ) через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світового постачання палива. Міжнародне енергетичне агентство назвало це найбільшим в історії збоєм у поставках нафти.

Хоча Іран повідомив Раду Безпеки ООН, що «неворожі судна» можуть проходити через протоку за умови координації з іранською владою, напруженість залишається високою. Удари з боку США, Ізраїлю та Ірану тривають, а Вашингтон готується до відправки додаткових військ у регіон.

Щоб компенсувати дефіцит, Саудівська Аравія різко наростила експорт через свій порт Янбу в Червоному морі — минулого тижня обсяги зросли до майже 4 мільйонів барелів на добу.

Вплив запасів у США

Додатковий тиск на ціни чинять дані Американського інституту нафти (API). За тиждень, що завершився 20 березня, запаси сирої нафти в США зросли на 2,35 млн барелів. Також зафіксовано збільшення запасів бензину на 528 000 барелів та дистилятів на 1,39 млн барелів, що сигналізує про певне перевищення пропозиції над попитом всередині Штатів.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
