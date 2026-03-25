Угорщина припиняє постачання газу Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба». Про це Орбан заявив у відео, розміщеному на сторінці у Facebook .

Позиція Орбана

«Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині», — заявив Орбан.

Прем'єр-міністр повідомив, що на найближчому засіданні уряду також буде внесено відповідну пропозицію.

За словами Орбана, Україна блокує роботу нафтопроводу «Дружба», і «поки що ми успішно захищаємося від українського шантажу, і завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках, і ми повинні рухатися далі, щоб прорвати нафтову блокаду і забезпечити Угорщину безпечним енергопостачанням».

«Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини», — підкреслив прем'єр-міністр, наголосивши, що оскільки Україна також «атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини, ми повинні створити резерви, і тому ми будемо заповнювати угорські газосховища замість українських».

«Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, ми збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ!» — наголосив він.