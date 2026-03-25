25 березня 2026, 12:15

IPO SpaceX: як Ілон Маск готується продати ринку космічні обіцянки за $75 млрд

Аерокосмічна компанія SpaceX планує подати проспект емісії для первинного публічного розміщення акцій (IPO) вже цього тижня. Корпорація має намір залучити на фондовому ринку понад 75 мільярдів доларів, що може зробити цей вихід на біржу найдорожчим в історії світової економіки. Про це повідомляє The Information.

Аерокосмічна компанія SpaceX планує подати проспект емісії для первинного публічного розміщення акцій (IPO) вже цього тижня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевершити нафтових гігантів

Підготовка до публічного розміщення SpaceX супроводжується постійним зростанням фінансових апетитів керівництва. Спочатку очікувалося, що компанія проведе рекордне IPO влітку, залучивши до 50 мільярдів доларів за загальної оцінки бізнесу у понад 1,75 трильйона доларів. Проте зараз фінальна мета залучення капіталу зросла до 75 мільярдів.

У разі успішної реалізації цього плану, SpaceX з легкістю поб'є попередній історичний рекорд фондового ринку, який був встановлений у 2019 році державною нафтовою корпорацією Саудівської Аравії Saudi Aramco (тоді під час лістингу було залучено 29,4 мільярда доларів).

На що підуть мільярди інвесторів

Масштабне залучення капіталу позиціонується як необхідне джерело для фінансування надзвичайно дорогих та розтягнутих у часі ініціатив компанії. Значна частина коштів буде спрямована на масштабування супутникового інтернет-провайдера Starlink, а також на розгортання технології прямого зв'язку із мобільними телефонами. Ще одним напрямком витрат стане подальша розробка надважкої ракети Starship, яка все ще перебуває на етапі випробувань.

Штучний інтелект у космосі та збереження влади

Згідно з даними профільних фінансових видань (зокрема Financial Times) та аналітикою ринку, феноменальна оцінка SpaceX у 1,75 трильйона доларів базується не на поточних фінансових показниках чи прибутковості, а виключно на спекулятивних очікуваннях. Щоб виправдати таку капіталізацію в очах інвесторів, Ілон Маск напередодні IPO інтегрував у космічну компанію свій стартап зі штучного інтелекту xAI. Наразі однією з головних ідей для піару розміщення став гіпотетичний проєкт створення орбітальних центрів обробки даних для ШІ, які нібито використовуватимуть низькі температури космосу для безкоштовного охолодження серверів.

Водночас залучаючи гроші публічного ринку, керівництво не збирається ділитися реальною владою. Компанія планує запровадити структуру акцій подвійного класу, яка дозволить засновнику одноосібно ухвалювати всі ключові рішення, навіть володіючи міноритарним пакетом. Крім того, інсайдери повідомляють, що квота для роздрібних інвесторів під час IPO може перевищити 20%, що вказує на відверту орієнтацію компанії на масовий ажіотаж серед нефахових гравців.

Чому це важливо

Майбутнє IPO SpaceX обіцяє стати найбільшим тестом на сліпу довіру в історії Волл-стріт. Оцінка у майже 1,75 трильйона доларів є абсолютно відірваною від класичних мультиплікаторів рентабельності і тримається винятково на агресивному маркетингу та особистому бренді засновника. Хоча підрозділ Starlink дійсно генерує грошовий потік, обіцянки побудувати місячні бази чи орбітальні дата-центри для штучного інтелекту залишаються на межі наукової фантастики з неочевидними перспективами окупності. Залучення 75 мільярдів доларів в умовах збереження жорсткого диктату Маска через акції подвійного класу створює класичну фінансову пастку. Рядові інвестори купуватимуть не стабільний прозорий бізнес, а квиток на фінансування найризикованіших експериментів мільярдера, де будь-яка технологічна невдача може призвести до швидкого обвалу роздутої капіталізації.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
