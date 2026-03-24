Головне за вівторок: стрибок інфляції, війна зміцнює долар, дефіциту дизеля не буде

Жодного дефіциту дизпального в Україні немає і не передбачається. Протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року. Про це заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Частка долара США у світових платежах знизилася, а євро — зросла

Частка долара США у світових платежах у лютому 2026 року знизилася до 49,25% (з 49,68% місяцем раніше), тоді як частка євро зросла до 22,82% (з 22,36%), свідчать дані SWIFT. Частка британського фунта знизилася до 7,16% (з 6,91%). Японська ієна практично не змінилася (3,46% проти 3,44%), а канадський долар трохи знизився — до 2,94% (з 2,97%).