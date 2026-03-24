Головне за вівторок: стрибок інфляції, війна зміцнює долар, дефіциту дизеля не буде
Найбільший ціновий шок із 1995 року: тарифи НКРЕКП запустили неминуче подорожчання товарів на полицях
Український реальний сектор економіки зазнав безпрецедентного цінового удару. Через радикальне підвищення вартості енергоресурсів індекс цін промислових виробників продемонстрував найвищий місячний стрибок із середини дев'яностих років. Хоча офіційна статистика намагається заспокоїти ринок, називаючи це тимчасовим «регуляторним» явищем, масштабні наслідки для собівартості товарів є неминучими.
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
До закриття міжбанку у вівторок, 24 березня, курс долара знизився на 28 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу, євро подешевшало на 39 копійок у купівлі та на 36 копійок у продажу.
Інвестори масово біжать в кеш: як війна в Ірані зміцнює долар
Ескалація збройного конфлікту між США та Іраном спровокувала панічні настрої на світових біржах. На тлі блокування нафтових шляхів інвестори масово позбуваються акцій, державних облігацій та дорогоцінних металів, переходячи в готівку, що формує ідеальне середовище для зміцнення американського долара.
Дефіциту дизпального в Україні немає і не передбачається
Жодного дефіциту дизпального в Україні немає і не передбачається. Протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року. Про це заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
Частка долара США у світових платежах знизилася, а євро — зросла
Частка долара США у світових платежах у лютому 2026 року знизилася до 49,25% (з 49,68% місяцем раніше), тоді як частка євро зросла до 22,82% (з 22,36%), свідчать дані SWIFT. Частка британського фунта знизилася до 7,16% (з 6,91%). Японська ієна практично не змінилася (3,46% проти 3,44%), а канадський долар трохи знизився — до 2,94% (з 2,97%).
Коментарі - 1