До закриття міжбанку у вівторок, 24 березня, курс долара знизився на 28 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу, євро подешевшало на 39 копійок у купівлі та на 36 копійок у продажу.
24 березня 2026, 17:44
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 24 березня
|
Закриття 24 березня
|
Зміни
|
44,02/44,05
|
43,74/43,79
|
28/26
|
51,11/51,12
|
50,72/50,76
|
39/36
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,75−44,24 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,37 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,08−44,15, євро — 51,05−51,25 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі