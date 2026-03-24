Частка долара США у світових платежах знизилася, а євро — зросла

Частка долара США у світових платежах у лютому 2026 року знизилася до 49,25% (з 49,68% місяцем раніше), тоді як частка євро зросла до 22,82% (з 22,36%), свідчать дані SWIFT.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Частка британського фунта знизилася до 7,16% (з 6,91%). Японська ієна практично не змінилася (3,46% проти 3,44%), а канадський долар трохи знизився — до 2,94% (з 2,97%).

Юань втрачає позиції

Частка китайської валюти в глобальних платежах у лютому 2026 року знизилася на 0,39 п.п. порівняно з січнем — з 3,13% до 2,74%,

Це один із мінімальних рівнів за останній рік: у 2025 році юань опускався нижче поточної позначки щонайменше двічі — до 2,47% у жовтні та 2,73% у грудні.

Загалом протягом року його частка коливалася в діапазоні від 2,47% до 4,33%, поступово знижуючись від весняних максимумів до кінця року.