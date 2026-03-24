Інвестори масово біжать в кеш: як війна в Ірані зміцнює долар

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 березня 2026, 15:45

Інвестори масово біжать в кеш: як війна в Ірані зміцнює долар

Ескалація збройного конфлікту між США та Іраном спровокувала панічні настрої на світових біржах. На тлі блокування нафтових шляхів інвестори масово позбуваються акцій, державних облігацій та дорогоцінних металів, переходячи в готівку, що формує ідеальне середовище для зміцнення американського долара. Про це повідомляє аналітичний підрозділ фінансової групи ING.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нафтовий шантаж та втеча від ризиків

Перспективи дипломатичного врегулювання залишаються примарними. Ультиматум президента США Дональда Трампа щодо розблокування Ормузької протоки протягом 48 годин під загрозою знищення іранської енергетичної інфраструктури лише посилив напругу. Тегеран у відповідь підтвердив наміри продовжувати блокаду водного шляху.

Як наслідок, ціни на нафту марки Brent впевнено тримаються вище 100 доларів за барель. Така геополітична безвихідь запустила на ринках режим «розпродажу всього»: капітал стрімко тікає з фондових індексів, боргових паперів та металів. У цій ситуації долар США виступає головним і чи не єдиним бенефіціаром, особливо в парах з валютами, які чутливі до економічних циклів.

Ілюзії ринку щодо політики ФРС

Подальша траєкторія долара багато в чому залежатиме від риторики представників Федеральної резервної системи (ФРС) США. Наразі ринкові очікування суттєво розходяться з офіційними прогнозами регулятора. Учасники ринку оцінюють імовірність підвищення ставки до кінця року менш ніж у 30%, тоді як точковий графік прогнозів ФРС чітко вказує на її зниження у 2026 році.

Аналітики очікують, що публічні виступи чиновників ФРС можуть виявитися більш «голубиними» (м'якими), ніж очікує ринок. Регулятор має подвійний мандат, і війна може завдати крихкому ринку праці США більш тривалої та глибокої шкоди, ніж тимчасовий інфляційний сплеск. Втім, головним драйвером для долара залишатиметься нафта: падіння індексу DXY нижче позначки 99,0 стане можливим лише за умови появи реальних оптимістичних угод щодо завершення війни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AnanatoliyA, astr и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами