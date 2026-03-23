23 березня 2026, 16:55

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Український ринок фінансових технологій, платежів та e-commerce визначив своїх лідерів. Завершилося голосування ювілейної, десятої премії PSM Awards 2025— і ми раді оголосити компанії та експертів, які цього року отримали визнання професійної спільноти та користувачів

Український ринок фінансових технологій, платежів та e-commerce визначив своїх лідерів.

Ювілейна премія PSM Awards 2025 стала особливою подією для української FinTech-індустрії. Вже десятий рік PaySpace Magazine відзначає компанії, технології та експертів, які формують майбутнє фінансових сервісів, платежів і електронної комерції.

За ці роки премія перетворилася на один із найавторитетніших галузевих рейтингів. У ній беруть участь банки, платіжні провайдери, фінтех-компанії, технологічні платформи та стартапи, які створюють інноваційні рішення для бізнесу та користувачів.

Переможців PSM Awards традиційно визначають за результатами відкритого онлайн-голосування, оцінок експертного журі та редакції. Цьогоріч премія зібрала десятки компаній-номінантів і тисячі голосів від представників ринку та користувачів фінансових сервісів.

Цьогоріч, з нагоди ювілею премії, також представлена спеціальна номінація FinTech Х: Легенди індустрії. Це почесна позаконкурсна відзнака — спеціальна ювілейна нагорода редакції. У цій номінації ми відзначаємо тих, хто стояв біля витоків українського фінтеху та зробив внесок, без якого галузь не була б такою, якою є сьогодні.

Сьогодні ми з радістю оголошуємо переможців ювілейної премії PSM Awards 2025:

Найкраще рішення для прийому платежів офлайн

1 місце — Приватбанк

2 місце — АТ «Ощадбанк»

3 місце — monobank

Найкраще Fintech-рішення для благодійності

1 місце — Приватбанк

2 місце — monobank

3 місце — Державне підприємство «Інормаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України»

Найкращий банк для ФОП

1 місце — Приватбанк

2 місце — ПУМБ

3 місце — monobank

Найкраща програма лояльності

1 місце — Moneyveo

2 місце — monobank

3 місце — Приватбанк Привіт

Найкращий маркетплейс

1 місце — Prom

2 місце — OLX

3 місце — Міністерство цифрової трансформації України

Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів

1 місце — Приватбанк PrivatMoney

2 місце — Райффайзен Банк

3 місце — TransferGO

Експерт року у FinTech

1 місце — Сергій Сінченко

2 місце — Серій Макаренко

3 місце — Олексій Рубан

Найкращий кредитний продукт для бізнесу

1 місце — ПУМБ

2 місце — Приватбанк

3 місце — àбанк

Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб

1 місце — Приватбанк Картка Універсальна

2 місце — monobank

3 місце — àбанк

Найкращий FinTech стартап

1 місце — WEAGRO

2 місце — FlexiPay

3 місце — Ponova by OTP Bank

Найкращий TechFin-проєкт

1 місце — PayForce

2 місце — EasyPay

3 місце — PEHOME СМАРТ

Найкращий банк-еквайр

1 місце — Приватбанк

2 місце — àbank

3 місце — ПУМБ

Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів

1 місце — Приватбанк

2 місце — PSP Platon

3 місце — iPay.ua

Найкращий процесинг

1 місце — Приватбанк

2 місце — UPC

3 місце — ПУМБ

Найкращий сервіс для онлайн-платежів

1 місце — Portmone

2 місце — iPay.ua

3 місце — EasyPay

Найкращий сервіс для мікрокредитування

1 місце —Moneyveo

2 місце — MyCredit

3 місце — Credit7

Найкращий цифровий банк

1 місце — monobank | Universal Bank

2 місце — Приватбанк Приват24

3 місце — àbank

Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках

1 місце — Приватбанк

2 місце — monobank | Universal Bank

3 місце — ПУМБ

Найкраще SaaS-рішення у Fintech

1 місце — Цифрові сервіси для бізнесу «Вчасно»

2 місце — ProFIX Group

3 місце — UPC

Найкращий КСВ-проєкт

1 місце — moneyveo

2 місце — Райффайзен Банк

3 місце — Інклюзивна програма Моя Безбарʼєрність

Найкращий інфраструктурний провайдер

1 місце — Київстар

2 місце — Цифрові сервіси для бізнесу «Вчасно»

3 місце — Датацентр «Парковий»

Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech

1 місце — Райффайзен Банк

2 місце — Асоціація ЄМА

3 місце — Державне підприємство «Інормаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України»

Найкраща колаборація у FinTech

1 місце — NovaPay

2 місце — Приватбанк

3 місце — Картки лояльності Sense Bank та інтеграція з DeepLoyalty

Вітаємо переможців PSM Awards 2025 та дякуємо всім компаніям і експертам, які взяли участь у премії. Ваші інновації, технології та ідеї продовжують змінювати фінансовий ринок України, роблячи його більш сучасним, доступним і ефективним.

Дякуємо також усім користувачам та представникам індустрії, які долучилися до голосування та підтримали своїх фаворитів.

Ювілейна PSM Awards вкотре підтвердила: український FinTech активно розвивається, створює нові рішення та формує майбутнє глобальних фінансових технологій.

За підтримки:

  • ЄМА;

  • Асоціації українських банків;

  • European Business Association.

Інформаційні партнери:

  • Об'єднані;

  • Мінфін;

  • Finance.ua;

  • Rozetka Pay.

Довідково: перший захід відбувся у 2016 році. Відтоді PSM Awards проходить щороку, визначаючи найкращі компанії та експертів на ринку фінансових технологій України.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
