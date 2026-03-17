Головні фінансові новини за вівторок, 17 березня.
Долар пережив падіння, підвищення податків: головне за вівторок
Долар пережив найсильніше падіння за місяць: що сталося на ринку
У понеділок, 16 березня, долар знижувався найшвидшими темпами за останній місяць, пише Bloomberg. Очікування відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яка має ключове значення для постачання нафти, призвели до падіння цін на нафту та ослаблення попиту на американську валюту.
Історичний крок до ЄС: Україна отримала повний пакет вимог для членства
Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Митна інтеграція з ЄС виконана на 96% — звіт про виконання угоди про асоціацію з Євросоюзом за 2025 рік
Оприлюднено звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2025 рік. Документ, підготовлений урядовим офісом координації європейської інтеграції, демонструє впевнений прогрес: загальний рівень виконання угоди зріс до 84% (+3% за рік). Найбільші результати зафіксовані у митній сфері, де Україна практично завершила виконання своїх зобов’язань.
Ультиматум МВФ на $8,1 млрд: чому до кінця березня Рада має підвищити податки або спровокувати друк гривні
Міжнародний валютний фонд б'є на сполох через ризик зриву фінансової допомоги Україні в межах пакета на $8,1 мільярда. Парламент фактично паралізований і зволікає з ухваленням непопулярних податкових змін, тоді як уряд ризикує залишитися без коштів уже за кілька місяців.
Мільярди під матрацом: українці накопичили рекордні обсяги доларів та готівкової гривні
У лютому обсяги заощаджень українців оновили одразу кілька багаторічних максимумів. Громадяни акумулювали на банківських рахунках 11,1 мільярда доларів, що є найвищим показником за останнє десятиліття, тоді як обсяг готівкової гривні на руках досяг безпрецедентних 868,8 мільярда.
Коментарі