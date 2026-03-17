Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Історичний крок до ЄС: Україна отримала повний пакет вимог для членства
Про що йде мова
Йдеться про кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».
«Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС — вперше в історії», — повідомила Прем'єр-міністр.
У грудні українська сторона отримала умови — бенчмарки — за трьома іншими кластерами: 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».
«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС, — зазначила Юлія Свириденко. — Уряд продовжить виконувати умови вступу — впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС».
Отриманий сьогодні документ з умовами Уряд одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.
Коментарі - 4
Потому что ЕС видит тотальную коррупцию и если кто-то верит в то, что нас в таком коррумпированном состоянии кто-то куда то возьмет — это бред.
А если нас таки возьмут — не удивлюсь если это станет фактором развала Европы.
Потому что развитым европейским странам не хочется вливать своё бабло в черную яму коррупции и беззакония.