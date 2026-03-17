Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
17 березня 2026, 10:11

Історичний крок до ЄС: Україна отримала повний пакет вимог для членства

Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Про що йде мова

Йдеться про кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

«Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС — вперше в історії», — повідомила Прем'єр-міністр.

У грудні українська сторона отримала умови — бенчмарки — за трьома іншими кластерами: 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС, — зазначила Юлія Свириденко. — Уряд продовжить виконувати умови вступу — впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС».

Отриманий сьогодні документ з умовами Уряд одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.

Роман Мирончук
Коментарі - 4

kadaad1988
17 березня 2026, 10:26
Основные требования: полная экономическая разруха, превращение в сырьевой придаток с дешевой рабсилой, внешнее управление.
Унилий Бетменцев
17 березня 2026, 10:47
Повний набір штампів ру-пропаганди.
Strain
17 березня 2026, 10:34
Чуть ниже статья говорит о том что наш путь в ЕС это иллюзия на бумаге.
Потому что ЕС видит тотальную коррупцию и если кто-то верит в то, что нас в таком коррумпированном состоянии кто-то куда то возьмет — это бред.
А если нас таки возьмут — не удивлюсь если это станет фактором развала Европы.
Потому что развитым европейским странам не хочется вливать своё бабло в черную яму коррупции и беззакония.
Lololoq
17 березня 2026, 10:48
Морковку для ослика снова принесли. Значить будут налоги поднимать.
сторінку переглядають barclo13, Oleb, Vadimra, Андрій М***к и 34 назареєстрованого відвідувача.
