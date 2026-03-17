Мільярди під матрацом: українці накопичили рекордні обсяги доларів та готівкової гривні

У лютому обсяги заощаджень українців оновили одразу кілька багаторічних максимумів. Громадяни акумулювали на банківських рахунках 11,1 мільярда доларів, що є найвищим показником за останнє десятиліття, тоді як обсяг готівкової гривні на руках досяг безпрецедентних 868,8 мільярда. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин із посиланням на дані НБУ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Повернення доларових вкладів на рівень 2015 року

Згідно з оприлюдненими даними, валютні депозити фізичних осіб здійснили суттєвий ривок, досягнувши позначки в $11,1 млрд. Востаннє подібний обсяг іноземної валюти на рахунках населення фіксувався рівно десять років тому — у березні 2015 року, під час гострої фази економічної та валютної кризи. Такий приплив свідчить про те, що громадяни продовжують розглядати долар як основний інструмент хеджування ризиків на тлі макроекономічної невизначеності.

Бум гривневих вкладів

Паралельно з валютою зростають і залишки у національній грошовій одиниці. Обсяг гривневих депозитів населення досяг нового абсолютного максимуму, склавши ₴969,9 млрд. При цьому річні темпи зростання цього показника становлять +19,9%, що є найвищим значенням за останні 21 місяць. Збільшення гривневих залишків у банківській системі значною мірою забезпечується регулярними соціальними та військовими виплатами, які осідають на поточних (карткових) рахунках клієнтів.

Кеш поза банками: українці обирають фізичні гроші

Найбільш показовим індикатором стану економіки залишається обсяг грошей, виведених із банківської системи. У лютому сума готівки «на руках» у населення досягла нового історичного максимуму — ₴868,8 млрд. Річні темпи зростання цього показника прискорилися до +17,5%, що є найбільшим стрибком із вересня 2022 року. Це означає, що попри рекордні показники на банківських депозитах, українці продовжують масово переводити кошти в готівкову форму.

Тіньова економіка, жорсткий фінмоніторинг та блекаути

Стрімке зростання готівки поза банками є тривожним симптомом. Згідно з оцінками експертів ринку та аналітикою за перші місяці 2026 року, основними причинами акумулювання кешу є не лише інфляція (яка механічно збільшує суми в гаманцях через зростання споживчих цін), а й свідоме уникнення взаємодії з банківським сектором. Населення та дрібний бізнес дедалі більше переходять у тінь через посилення фінансового моніторингу, страх перед безпідставним блокуванням рахунків та можливими адміністративними обмеженнями. Крім того, загроза нових ударів по енергетичній інфраструктурі та ризик блекаутів змушують українців тримати значні запаси фізичних грошей для забезпечення базових потреб, не покладаючись на термінали та електронні платежі.