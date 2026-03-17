17 березня 2026, 9:27

Долар пережив найсильніше падіння за місяць: що сталося на ринку

У понеділок, 16 березня, долар знижувався найшвидшими темпами за останній місяць, пише Bloomberg. Очікування відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яка має ключове значення для постачання нафти, призвели до падіння цін на нафту та ослаблення попиту на американську валюту.

У понеділок, 16 березня, долар знижувався найшвидшими темпами за останній місяць, пише Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиск на долар

Індекс долара від Bloomberg, що відображає динаміку американської валюти щодо кошика з десяти основних валют, знижувався під час торгів 16 березня на 0,6% — це його найсильніше падіння за один день з 9 лютого. При цьому на початку дня показник перебував на найвищому рівні з початку 2026 року.

Тиск на долар посилився після зниження цін на нафту: вартість американського сорту WTI опустилася нижче $93 за барель.

Як зазначає Bloomberg, інвестори сподіваються на можливе відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — ключовий маршрут поставок нафти на світові ринки. Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб інші країни зробили свій внесок у захист Ормузької протоки, яка фактично залишається закритою для нафтових танкерів, зазначає Bloomberg.

Що кажуть аналітики

На думку аналітиків, з моменту ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого ціни на нафту та курс долара рухаються синхронно. Це фактично перетворює американську валюту на «нафтову», з огляду на статус США як найбільшого виробника нафти та роль долара у світовій торгівлі сировиною, пише Bloomberg.

«Нафтовий ринок продовжує задавати тон валютному ринку, і Brent трохи знизилася на тлі помірного оптимізму з приводу проходу через Ормузьку протоку», — цитує Bloomberg стратега Bank of America Алекса Коена.

«У міру продовження війни з Іраном ціни на нафту визначають настрої, а заголовки з Ормузької протоки впливають на ринки, — навів Bloomberg слова Боба Севіджа, керівника відділу ринкової стратегії BNY. — Цього тижня побоювання пов'язані з тим, як центральні банки впораються з цими проблемами».

Цього тижня інвестори також чекають на рішення відразу декількох провідних центральних банків щодо ставок. Рішення мають ухвалити ФРС США, Банк Англії, Європейський центральний банк, Банк Японії та Банк Австралії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Faraday, Oleb, qwerty6654 и 30 незареєстрованих відвідувачів.
