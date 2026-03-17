17 березня 2026, 13:19

Ультиматум МВФ на $8,1 млрд: чому до кінця березня Рада має підвищити податки або спровокувати друк гривні

Міжнародний валютний фонд б'є на сполох через ризик зриву фінансової допомоги Україні в межах пакета на $8,1 мільярда. Парламент фактично паралізований і зволікає з ухваленням непопулярних податкових змін, тоді як уряд ризикує залишитися без коштів уже за кілька місяців. Про це повідомляє Bloomberg 17 березня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Податковий ультиматум МВФ та дедлайн для Ради

Відповідно до умов нової чотирирічної кредитної програми, затвердженої минулого місяця, Верховна Рада має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, що суттєво підвищать податкове навантаження на бізнес та населення. Зокрема, ключові вимоги стосуються запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для домогосподарств та компаній, що працюють за спрощеною системою оподаткування, а також зниження порогу неоподатковуваного мінімуму для іноземних посилок.

Ці заходи викликають крайнє невдоволення у суспільстві на п'ятому році війни, проте їх ухвалення є безальтернативною умовою для розблокування решти фінансування. З передбаченої суми Київ поки що отримав лише перший транш обсягом $1,5 мільярда.

Починаючи з 18 березня, місія Фонду на чолі з Гевіном Греєм має провести серію зустрічей з українськими парламентарями. Наразі вашингтонський кредитор залишається другим за величиною іноземним донором Києва.

Блокування європейських мільярдів та ризик емісії

Ситуація із зовнішнім фінансуванням загострюється через позицію сусідніх держав. Угорщина та Словаччина наклали вето на кредитний пакет Європейського Союзу обсягом понад €90 мільярдів ($104 мільярди) через гостру суперечку щодо постачання нафти. Внаслідок цього Україна може повністю вичерпати свої фінансові резерви вже найближчим часом.

Голова Національного банку Андрій Пишний у своєму інтерв'ю минулого тижня попередив про найгірший сценарій. Якщо обіцяні західні гроші не надійдуть, регулятору доведеться відновити пряме кредитування Міністерства фінансів (фактичний «друк» гривні) для покриття бюджетної діри, як це вже відбувалося в перший рік повномасштабного вторгнення. Така перспектива робить виконання вимог МВФ питанням виживання економіки.

Політичний параліч та погрози мобілізацією

Зволікання з голосуванням у парламенті є проявом відкритої непокори депутатів президенту Володимиру Зеленському, що загрожує повним паралічем законодавчого органу. Конфлікт досяг точки, коли гарант більше не може покладатися на беззаперечну підтримку своєї більшості, яка раніше стабільно ухвалювала урядові ініціативи.

У суботу Зеленський публічно пригрозив парламентарям призовом до армії. Він заявив, що «готовий обговорювати з представниками парламенту зміни до закону про мобілізацію, щоб депутати могли піти на фронт».

«Якщо ви не служите державі в парламенті, тоді служіть державі на передовій», — різко звернувся він до журналістів у Києві.

За словами президента, багато законодавців взагалі планують скласти свої мандати, хоча він не став розкривати деталей. Окрім того, влада втрачає підтримку опозиції.

Чому МВФ вимагає скасування податкових пільг

Вимога щодо запровадження ПДВ для «спрощенців» базується на базових європейських директивах. В ЄС поріг для звільнення від ПДВ становить близько 85 тисяч євро (близько 4 млн грн). В Україні ж спрощена система десятиліттями масово використовується великим бізнесом для легального ухилення від сплати податків та дроблення корпорацій на дрібні ФОПи. За статистикою, в Україні зареєстровано лише близько 240 тисяч платників ПДВ, тоді як у сусідній Польщі їх у десять разів більше — 2,4 мільйона. Крім того, скасування пільг на іноземні посилки лобіюється для вирівнювання конкурентних умов: наразі іноземні платформи (зокрема з Китаю) мають податкові переваги перед вітчизняними виробниками та ритейлерами.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 3

Унилий Бетменцев
17 березня 2026, 13:23
Рідна мама за дитину так не побивається, як МВФ — за долю України.
kadaad1988
17 березня 2026, 14:10
Надеюсь, что и дальше в Зраде не будет голосов и мвф пойдет на три заборных буквы!
zevs1
17 березня 2026, 14:11
Так соседней Грузии порог для Упрощенной системы 500000тыс лари в пересчёте это 19000 0дол США в год.
И как-то МВФ это устраивает, а в Украине это почему-то проблема.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами