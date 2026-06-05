У п’ятницю, 5 червня, у мобільному застосунку Приват24 та на сайті Приватбанку стався технічний збій. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
5 червня 2026, 17:11
У роботі Приват24 та сайту банку стався збій (оновлено)
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При вході у Приват24 відображається повідомлення, що сервер не відповідає.
У фінустанові зазначили, що вже працюють над виправленням ситуації.
«Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно. Дякуємо за терпіння — скоро все працюватиме, як завжди», — йдеться у повідомленні.
Оновлено
Станом на 17:46 сервіси Приватбанку працюють у штатному режимі. Про це повідомили у банку.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 2 червня у роботі застосунку monobank стався технічний збій. У користувачів можуть виникати труднощі під час переказу коштів, а також при спробах поповнити рахунок через платіжні термінали.
Джерело: Мінфін
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